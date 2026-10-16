🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNordex AktievorwärtsNachrichten zu Nordex

    Starke Zahlen vorgelegt

    681 Aufrufe 681 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nordex überrascht mit Gewinnsprung: Aktie mit zweistelligem Wochenplus

    Nordex verdient im 3. Quartal mehr als erwartet, die Marge springt auf 12,7 Prozent. Der Konzern hebt sein Margenziel an, mwb research schraubt das Kursziel höher. Doch ein Restrisiko bleibt aus Sicht des Analysten.

    Für Sie zusammengefasst
    Starke Zahlen vorgelegt - Nordex überrascht mit Gewinnsprung: Aktie mit zweistelligem Wochenplus
    Foto: Jens Büttner - dpa

    Der Windturbinenbauer Nordex hat mit seinen vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal selbst optimistische Beobachter überrascht. Beim Umsatz lief alles nach Plan: Mit 2,19 Milliarden Euro lagen die Erlöse 28 Prozent über dem Vorjahreswert und damit im Rahmen der Erwartungen von mwb research.

    Beim operativen Ergebnis legte Nordex dagegen kräftig nach. Das EBITDA kletterte auf 278 Millionen Euro und übertraf die Prognose der Analysten um 21 Prozent. Der Marktkonsens hatte lediglich 231 Millionen Euro auf dem Zettel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nordex SE!
    Long
    32,69€
    Basispreis
    0,69
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    37,93€
    Basispreis
    0,36
    Ask
    × 10,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die EBITDA-Marge stieg binnen eines Jahres um 4,7 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent. Getragen wurde das vor allem vom margenstarken Servicegeschäft und von Projekten, die ohne größere Reibungsverluste abgewickelt wurden. Noch auffälliger fiel der Mittelzufluss aus: Der freie Cashflow erreichte 379 Millionen Euro, nach 149 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

    Nordex

    +5,13 %
    +14,37 %
    +0,46 %
    -3,07 %
    +66,92 %
    +273,13 %
    +169,90 %
    +78,16 %
    +336,89 %
    ISIN:DE000A0D6554WKN:A0D655
    Nordex direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Das Management hob daraufhin das Margenziel für 2026 an. Statt 8 bis 11 Prozent peilt Nordex nun eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent an. Am Umsatzkorridor von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro hält der Konzern fest. Als Treiber nennt mwb Skaleneffekte durch höhere Auftragsvolumina, eine wachsende installierte Basis mit entsprechend mehr Serviceerlösen sowie besser ausgelastete Kapazitäten. Rückenwind kommt zudem vom Auftragseingang, der im dritten Quartal um 29,5 Prozent zulegte. Vor allem Deutschland, die Türkei und die USA sorgten für Schwung.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen

     

    Ganz ohne Vorbehalt fällt das Urteil allerdings nicht aus. Die langfristigen Annahmen ließ Mühlenbruch unverändert, denn die Windbranche gilt als stark zyklisch. Sollte die Nachfrage nach einer Phase kräftigen Kapazitätsausbaus abflauen, könnten Auslastung und Skalenvorteile schneller wegbrechen, als der Service dies ausgleichen kann.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 39,26EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 41,29, was eine Steigerung von +5,16% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Starke Zahlen vorgelegt Nordex überrascht mit Gewinnsprung: Aktie mit zweistelligem Wochenplus Nordex verdient im 3. Quartal mehr als erwartet, die Marge springt auf 12,7 Prozent. Der Konzern hebt sein Margenziel an, mwb research schraubt das Kursziel höher. Doch ein Restrisiko bleibt aus Sicht des Analysten.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     