Nordex überrascht mit Gewinnsprung: Aktie mit zweistelligem Wochenplus

Beim operativen Ergebnis legte Nordex dagegen kräftig nach. Das EBITDA kletterte auf 278 Millionen Euro und übertraf die Prognose der Analysten um 21 Prozent. Der Marktkonsens hatte lediglich 231 Millionen Euro auf dem Zettel.

Der Windturbinenbauer Nordex hat mit seinen vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal selbst optimistische Beobachter überrascht. Beim Umsatz lief alles nach Plan: Mit 2,19 Milliarden Euro lagen die Erlöse 28 Prozent über dem Vorjahreswert und damit im Rahmen der Erwartungen von mwb research.

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Die EBITDA-Marge stieg binnen eines Jahres um 4,7 Prozentpunkte auf 12,7 Prozent. Getragen wurde das vor allem vom margenstarken Servicegeschäft und von Projekten, die ohne größere Reibungsverluste abgewickelt wurden. Noch auffälliger fiel der Mittelzufluss aus: Der freie Cashflow erreichte 379 Millionen Euro, nach 149 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Das Management hob daraufhin das Margenziel für 2026 an. Statt 8 bis 11 Prozent peilt Nordex nun eine EBITDA-Marge von 11,5 bis 12,5 Prozent an. Am Umsatzkorridor von 8,2 bis 9,0 Milliarden Euro hält der Konzern fest. Als Treiber nennt mwb Skaleneffekte durch höhere Auftragsvolumina, eine wachsende installierte Basis mit entsprechend mehr Serviceerlösen sowie besser ausgelastete Kapazitäten. Rückenwind kommt zudem vom Auftragseingang, der im dritten Quartal um 29,5 Prozent zulegte. Vor allem Deutschland, die Türkei und die USA sorgten für Schwung.

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Ganz ohne Vorbehalt fällt das Urteil allerdings nicht aus. Die langfristigen Annahmen ließ Mühlenbruch unverändert, denn die Windbranche gilt als stark zyklisch. Sollte die Nachfrage nach einer Phase kräftigen Kapazitätsausbaus abflauen, könnten Auslastung und Skalenvorteile schneller wegbrechen, als der Service dies ausgleichen kann.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,97 % und einem Kurs von 39,26EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:29 Uhr) gehandelt.





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