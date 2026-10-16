OHB Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 16.10.2026

Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,47 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der OHB Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 187,00€, mit einem Plus von +8,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt OHB trotz des heutigen Kurssprungs mit -28,46 % im Minus.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +61,92 %.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,43 % 1 Monat +0,79 % 3 Monate -28,46 % 1 Jahr +31,52 %

? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.10.2026, 11:14 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie und Hoffnungen auf europäische Satellitenprojekte sowie Bundeswehraufträge. Diskutiert werden mögliche Umsatz- und Gewinnbeiträge, die Beteiligung Rheinmetalls und das Umsatzziel für 2030. Dem stehen Sorgen über Verluste, negativen Cashflow und Rückstellungsauflösungen gegenüber. Im Fokus stehen die Neunmonatszahlen und erwartete Zahlungseingänge. Charttechnisch werden 98 bis 100 Euro diskutiert.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,88 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Original-Research: OHB SE - from NuWays AG 16.10.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does …

We expect IRIS², Sentinel and SATCOMBw 4 to strengthen OHB's order outlook further, supporting our BUY.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,65 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,78 %. Lockheed Martin verliert -0,13 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,16 %.

Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 36,08 %, über 10 Jahre bei 24,58 %.

Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?

Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.