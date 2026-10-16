🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOHB AktievorwärtsNachrichten zu OHB

    Besonders beachtet!

    341 Aufrufe 341 0 Kommentare 0 Kommentare

    OHB Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 16.10.2026

    Am 16.10.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um +8,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.

    Besonders beachtet! - OHB Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 16.10.2026
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash

    OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

    OHB Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die OHB Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +8,47 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,23 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der OHB Aktie. Nach einem Plus von +0,23 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 187,00, mit einem Plus von +8,47 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt OHB trotz des heutigen Kurssprungs mit -28,46 % im Minus.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +14,43 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von OHB einen Anstieg von +61,92 %.

    OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,43 %
    1 Monat +0,79 %
    3 Monate -28,46 %
    1 Jahr +31,52 %
    Stand: 16.10.2026, 11:14 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der OHB-Aktie und Hoffnungen auf europäische Satellitenprojekte sowie Bundeswehraufträge. Diskutiert werden mögliche Umsatz- und Gewinnbeiträge, die Beteiligung Rheinmetalls und das Umsatzziel für 2030. Dem stehen Sorgen über Verluste, negativen Cashflow und Rückstellungsauflösungen gegenüber. Im Fokus stehen die Neunmonatszahlen und erwartete Zahlungseingänge. Charttechnisch werden 98 bis 100 Euro diskutiert.

    Zur OHB Diskussion

    Informationen zur OHB Aktie

    Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,88 Mrd. € wert.

    Börsenstart Europa - 16.10. - FTSE Athex 20 stark +1,45 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    OHB SE (von NuWays AG): BUY


    Original-Research: OHB SE - from NuWays AG 16.10.2026 / 09:00 CET/CEST Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does …

    Stars align for a stronger order outlook


    We expect IRIS², Sentinel and SATCOMBw 4 to strengthen OHB's order outlook further, supporting our BUY.

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,65 %. Leonardo notiert im Plus, mit +3,78 %. Lockheed Martin verliert -0,13 % Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,16 %.

    Die Aktie von OHB erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,11 %. Über 5 Jahre lag sie bei 36,08 %, über 10 Jahre bei 24,58 %.

    Lohnt sich ein Investment in die OHB Aktie?


    Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    OHB

    +9,28 %
    +19,92 %
    +5,62 %
    -25,03 %
    +37,83 %
    +347,60 %
    +396,49 %
    +904,37 %
    +1.876,29 %
    ISIN:DE0005936124WKN:593612
    OHB direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! OHB Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 16.10.2026 Am 16.10.2026 ist die OHB Aktie, bisher, um +8,47 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der OHB Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     