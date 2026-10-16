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    Besonders beachtet!

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    HYPOPORT Aktie legt weiter zu - +9,53 % - 16.10.2026

    Die HYPOPORT Aktie notiert am 16.10.2026 mit +9,53 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - HYPOPORT Aktie legt weiter zu - +9,53 % - 16.10.2026
    Foto: Hypoport SE

    Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

    HYPOPORT Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 16.10.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HYPOPORT. Mit einer Performance von +9,53 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die HYPOPORT Aktie um +4,51 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 79,90. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für HYPOPORT-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -9,92 % hinnehmen mussten.

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    Auf Wochensicht steht bei der HYPOPORT Aktie damit ein Gewinn von +17,87 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -37,99 % verloren.

    HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +17,87 %
    1 Monat +2,12 %
    3 Monate -9,92 %
    1 Jahr -47,70 %
    Stand: 16.10.2026, 11:15 Uhr

    Informationen zur HYPOPORT Aktie

    Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 547,37 Mio. € wert.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HYPOPORT?

    Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,18 %. Scout24 notiert im Plus, mit +3,41 %.

    Die Aktie von HYPOPORT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -14,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -31,49 %, über 10 Jahre bei -0,84 %.

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    Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HYPOPORT

    +9,05 %
    +17,87 %
    +2,12 %
    -9,92 %
    -47,70 %
    -34,35 %
    -83,53 %
    +1,87 %
    +365,20 %
    ISIN:DE0005493365WKN:549336
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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