HYPOPORT Aktie legt weiter zu - +9,53 % - 16.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HYPOPORT. Mit einer Performance von +9,53 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Schon gestern ging es für die HYPOPORT Aktie um +4,51 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 79,90€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

Hypoport ist ein Finanzdienstleister mit Fokus auf digitale Plattformen für Baufinanzierung, Versicherungen und Immobilien (u.a. Europace, Dr. Klein). Das Unternehmen agiert als Infrastrukturanbieter für Banken, Vermittler und Wohnungswirtschaft. Wichtige Wettbewerber sind Interhyp, Check24, Finmas, Genopace. USP: tief integrierte B2B-Plattformen, Skaleneffekte, starke Marktposition im Baufinanzierungsplattformgeschäft.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Tag bringt etwas Erleichterung für HYPOPORT-Aktionäre, die in den vergangenen drei Monaten Verluste von -9,92 % hinnehmen mussten.

Auf Wochensicht steht bei der HYPOPORT Aktie damit ein Gewinn von +17,87 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,12 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -37,99 % verloren.

HYPOPORT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,87 % 1 Monat +2,12 % 3 Monate -9,92 % 1 Jahr -47,70 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:15 Uhr

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 547,37 Mio. € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von HYPOPORT?

Experian, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,18 %. Scout24 notiert im Plus, mit +3,41 %.

Die Aktie von HYPOPORT erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -14,74 %. Über 5 Jahre lag sie bei -31,49 %, über 10 Jahre bei -0,84 %.

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Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.