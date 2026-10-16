MPCM stuft AIXTRON auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute Planungssicherheit mit Blick auf 2027, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die positive Auftragsdynamik des Halbleiterindustrie-Zulieferers fortsetzen wird. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der seit dem Sommer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 09:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 09:07 / CEST
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 32,51EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: MPCM
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 56
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Malte Schaumann
Analysiertes Unternehmen: AIXTRON
Aktieneinstufung neu: positiv
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