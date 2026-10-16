MPCM stuft AIXTRON auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute Planungssicherheit mit Blick auf 2027, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die positive Auftragsdynamik des Halbleiterindustrie-Zulieferers fortsetzen wird. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der seit dem Sommer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 09:07 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 32,51EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: MPCM

Analyst: Malte Schaumann

Analysiertes Unternehmen: AIXTRON

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 42

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 42,00 € , was eine Steigerung von +29,31% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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