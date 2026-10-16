Klingbeil sieht konstruktive Gespräche zur Commerzbank

Klingbeil sagte, nach einem "sehr konstruktiven Auftakt" in seinem Gespräch mit Unicredit-Chef Andrea Orcel seien jetzt die Teams im Austausch. "Ich finde auch, dass das da konstruktiv weitergeht." Der Bund, der die Commerzbank in der Finanzkrise mit Steuermilliarden gerettet hatte, hält noch gut 13 Prozent an der Commerzbank und ist damit zweitgrößter Aktionär.

BANGKOK (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil sieht konstruktive Gespräche mit der italienischen Großbank Unicredit über wichtige Bedingungen bei der angestrebten Übernahme der Commerzbank . Die Position der Bundesregierung mit Blick auf den Standort Frankfurt, die Interessen der Beschäftigten und die Mittelstandsfinanzierung sei bekannt, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. Da habe er "keine verhärteten Fronten wahrgenommen, sondern glaube, dass all diese Dinge sich auch im Miteinander gut angehen lassen".

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Bund will betriebsbedingte Kündigungen bei dem Dax -Konzern mit seinen weltweit rund 40.000 Vollzeitkräften verhindern und zudem erreichen, dass die Commerzbank eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleibt und ihr starkes Mittelstandsgeschäft fortsetzt.

EZB gibt Unicredit grünes Licht



Die Unicredit hatte erst am Donnerstagabend verkündet, dass sie grünes Licht von der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank für die Übernahme der Commerzbank bekommen habe. Man habe die Genehmigung erhalten, die Schwelle von 30 Prozent der Kapitalbeteiligung an der Commerzbank zu überschreiten und den Anteil ohne Obergrenze weiter zu erhöhen, teilte die Unicredit mit.

In trockenen Tüchern ist die Übernahme aber noch nicht: Die EU-Kommission will als Wettbewerbsbehörde voraussichtlich bis zum 16. November über die Übernahmepläne der Unicredit für die Commerzbank entscheiden./sam/als/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 25.640 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -0,96 %/+9,46 % bedeutet.



