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    AKTIEN IM FOKUS

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    Anleger greifen bei Rüstungsaktien weiter zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Rüstungswerte erholen sich weiter, Rheinmetall führt
    • Morgan Stanley erwartet mehr Aufträge zum Jahresende
    • Hensoldt und Renk steigen, OHB legt deutlich zu
    AKTIEN IM FOKUS - Anleger greifen bei Rüstungsaktien weiter zu
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungsaktien haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Insgesamt waren zum Wochenschluss abermals eher Aktien aus klassischen Branchen gefragt. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen.

    Im Dax schafften die Rheinmetall-Papiere am Freitag mit plus 5 Prozent auf 1077 Euro den Sprung an die Index-Spitze. Seit dem Zwischentief am 8. Oktober ist der Kurs mittlerweile um rund ein Fünftel gestiegen.

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    Im MDax knüpften die Aktien von Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen von knapp 7 und fast 6 Prozent an die jüngsten Erholungen an. Damit notieren die Papiere des Rüstungselektronikspezialisten Hensoldt 2026 nun wieder gut ein Fünftel im Plus, während Renk immer noch fast 30 Prozent verloren haben.

    Die Anteilsscheine des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB zogen vor dem Wochenende als Favorit im Nebenwerteindex SDax um gut 10 Prozent an./mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,82 % und einem Kurs von 187,6 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.444,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von -5,49 %/+66,79 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob Rheinmetalls Kursanstieg eine Trendwende oder nur eine Gegenbewegung ist. Als Unsicherheiten gelten bislang fehlende Volumenbestätigung und neue fundamentale Impulse. Diskutiert werden ein Widerstand bei 1.112 Euro, mögliche Ziele von 1.120 bis 1.250 Euro sowie ein Rücklauf auf 1.000 Euro. Die Quartalszahlen am 5. November und die profitable Abarbeitung des Auftragsbestands stehen ebenfalls im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

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