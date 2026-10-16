Anleger greifen bei Rüstungsaktien weiter zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungsaktien haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Insgesamt waren zum Wochenschluss abermals eher Aktien aus klassischen Branchen gefragt. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen.

Im Dax schafften die Rheinmetall-Papiere am Freitag mit plus 5 Prozent auf 1077 Euro den Sprung an die Index-Spitze. Seit dem Zwischentief am 8. Oktober ist der Kurs mittlerweile um rund ein Fünftel gestiegen.