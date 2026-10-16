AKTIEN IM FOKUS
Anleger greifen bei Rüstungsaktien weiter zu
- Rüstungswerte erholen sich weiter, Rheinmetall führt
- Morgan Stanley erwartet mehr Aufträge zum Jahresende
- Hensoldt und Renk steigen, OHB legt deutlich zu
FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungsaktien haben ihre Erholung am Freitag fortgesetzt. Insgesamt waren zum Wochenschluss abermals eher Aktien aus klassischen Branchen gefragt. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem diesjährigen Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen.
Im Dax schafften die Rheinmetall-Papiere am Freitag mit plus 5 Prozent auf 1077 Euro den Sprung an die Index-Spitze. Seit dem Zwischentief am 8. Oktober ist der Kurs mittlerweile um rund ein Fünftel gestiegen.
Im MDax knüpften die Aktien von Hensoldt und Renk mit Kursgewinnen von knapp 7 und fast 6 Prozent an die jüngsten Erholungen an. Damit notieren die Papiere des Rüstungselektronikspezialisten Hensoldt 2026 nun wieder gut ein Fünftel im Plus, während Renk immer noch fast 30 Prozent verloren haben.
Die Anteilsscheine des Raumfahrt- und Technologiekonzerns OHB zogen vor dem Wochenende als Favorit im Nebenwerteindex SDax um gut 10 Prozent an./mis/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,82 % und einem Kurs von 187,6 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.444,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von -5,49 %/+66,79 % bedeutet.
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Rheinmetall hat offenbar Interesse am Projekt LuWES
Nach jetzigem Stand kann es durchaus ein "Knackpunkt" sein. Bis dahin sind es aber noch gute drei Jahre. Diese Jahre werden nach dem Weltgeschehen und der Aufrüstung in Europa nicht auf einmal spurlos an RM vorbeigehen. Das und einiges mehr spricht dafür, daß RM weitere Aufträge bekommt. Rheinmetall hat sich gut aufgestellt indem es weitere Tätigkeitsfelder betreten hat. Abwarten....Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif