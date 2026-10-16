Vinfasts Eröffnung in Europa - Menschen, die auf Elektro umsteigen, blicken selten zurück

PARIS, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Auf Europas Straßen herrscht heute ein merkwürdiges Paradoxon: Menschen, die noch nie ein Elektroauto gefahren sind, machen sich Sorgen um Reichweite, Ladestationen und Kosten. Diejenigen, die bereits umgestiegen sind, erwähnen diese Bedenken kaum, und nur wenige möchten zum Geräusch eines Verbrennungsmotors zurückkehren.

Die Diskrepanz zwischen Kaufzögern und Kaufzufriedenheit ist derzeit die aussagekräftigste Erkenntnis über das Konsumverhalten in Europa.

Zufriedenheit in Zahlen

Eine im Frühjahr 2025 durchgeführte Chargemap-Umfrage erreichte fast 20.000 Fahrer von Elektrofahrzeugen in neun europäischen Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien. Dabei zeigte sich, dass 88 % der Fahrer mit ihren Fahr- und Ladeerfahrungen zufrieden oder sehr zufrieden waren.

Weltweit befragte die Global EV Drivers Alliance (GEVA) mehr als 23.000 Besitzer von Elektrofahrzeugen in 18 Ländern. 92 % planten, sich erneut für ein emissionsfreies Elektrofahrzeug zu entscheiden, nur 1 % würde wieder auf Benzin oder Diesel umsteigen und 4 % würden sich für einen Plug-in-Hybrid entscheiden.

In Großbritannien stellte eine Umfrage von Zap-Map zwei Gruppen gegenüber. 92 % der Fahrer von Elektrofahrzeugen gaben an, sehr zufrieden mit ihrem Auto zu sein, verglichen mit 74 % der Fahrer von Benzin- und Dieselfahrzeugen. Insgesamt ergibt sich ein schlüssiges Bild: Wer einmal ein Elektroauto gefahren ist, findet den Umstieg lohnenswert.

Was dieses Glück antreibt, ist das alltägliche Leben.

Die Zufriedenheit von Fahrern von Elektrofahrzeugen beruht nicht auf auffälligen Ausstattungsmerkmalen. In der Petronas-Studie erreichte das Fahrerlebnis 8,39 von 10 Punkten, während die Ladezeit mit 7,7 Punkten am schlechtesten abschnitt. Europäer lieben das Fahrgefühl von Elektrofahrzeugen. Was sie sich jedoch noch verbessern möchten, ist der Komfort im Alltag.

Untersuchungen von Driveco und Harris Interactive in Frankreich bestätigen diese Ergebnisse. Sie zeigten einen deutlichen Kontrast zwischen den Bedenken von Nichtnutzern und der hohen Zufriedenheit von Besitzern, wobei die finanzielle Zugänglichkeit weiterhin eine Herausforderung darstellt.

Deshalb verfolgt VinFast einen praxisorientierten Ansatz. Der europäische Markt wandelt sich von Early Adopters hin zu alltäglichen Käufern. Für diese Käufer sind Effizienz, Design und Zugänglichkeit die entscheidenden Faktoren für den Wechsel.