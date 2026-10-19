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    Egal, was passiert

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    KI-Crash oder KI-Boom – Bitcoin wird Gewinner sein

    Bitcoin könnte vom KI-Boom ebenso profitieren wie von einem KI-Crash. Bitwise erklärt, warum beide Entwicklungen den Kurs langfristig antreiben könnten.

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    Egal, was passiert - KI-Crash oder KI-Boom – Bitcoin wird Gewinner sein
    Foto: Andreas Franke - picture alliance

    Selbst ein Platzen der KI-Blase könnte Bitcoin langfristig zugutekommen. Bitwise-Investmentchef Matt Hougan erklärt, warum die Kryptowährung unabhängig vom Ausgang des KI-Booms profitieren dürfte.

    Die Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz sorgen zunehmend für Zweifel an den Finanzmärkten. Doch Matt Hougan, Investmentchef des Krypto-Vermögensverwalters Bitwise, sieht für Bitcoin in nahezu jeder wirtschaftlichen Entwicklung langfristiges Kurspotenzial.

    Dabei spielt es seiner Einschätzung nach kaum eine Rolle, ob die KI-Revolution einen historischen Wirtschaftsboom auslöst oder in einer schweren Finanzkrise endet.

    KI-Boom könnte Bitcoin-Nachfrage antreiben

    Sollte künstliche Intelligenz die Erwartungen erfüllen, könnte die Produktivität weltweit stark steigen. Zahlreiche Dienstleistungen würden günstiger, Unternehmen effizienter und die Wirtschaft könnte kräftig wachsen.

    Hougan erwartet, dass in einer solchen Welt knappe Vermögenswerte besonders gefragt sein werden. Während KI immer mehr Güter und Dienstleistungen günstig verfügbar macht, bleiben Gold, Immobilien und Bitcoin begrenzt. Mit seinem auf 21 Millionen Einheiten beschränkten Angebot könnte Bitcoin daher zu den großen Gewinnern der KI-Revolution zählen.

    Hinzu kommen KI-Agenten, die eigenständig Kryptowährungen für Zahlungen nutzen.

    Laut einer aktuellen Untersuchung von Chainalysis wurden auf der Blockchain Base bereits mehr als 138 Millionen Transaktionen über das Zahlungsprotokoll x402 registriert. KI-Agenten können damit selbstständig Daten, Rechenleistung und andere digitale Dienstleistungen bezahlen.

    Zwar werden dafür überwiegend Stablecoins statt Bitcoin verwendet. Die Entwicklung zeigt jedoch, wie künstliche Intelligenz die Nutzung von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie vorantreiben könnte.

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    Selbst ein KI-Crash könnte Bitcoin beflügeln

    Doch auch wenn die KI-Blase platzt, rechnet Hougan langfristig mit steigenden Bitcoin-Kursen. Ein Zusammenbruch milliardenschwerer KI-Investitionen könnte zunächst eine Finanzkrise ähnlich der von 2008 auslösen. In einem solchen Fall dürfte Bitcoin gemeinsam mit Aktien und anderen Risikoanlagen deutlich an Wert verlieren.

    Anschließend erwartet Hougan jedoch massive staatliche Rettungsmaßnahmen und eine Lockerung der Geldpolitik. Die Wahrscheinlichkeit solcher Eingriffe schätzt er auf nahezu 100 Prozent.

    Sinkende Zinsen und eine starke Ausweitung der Geldmenge könnten Bitcoin daraufhin zu einer kräftigen Erholung verhelfen. "Genau für dieses Umfeld wurde Bitcoin geschaffen", schreibt Hougan.

    Bitcoin braucht keinen Wirtschaftsboom

    Selbst wenn die Wirtschaft nur moderat wächst, sieht der Bitwise-Manager gute Aussichten. Steigende Investitionen in Bitcoin-ETFs, zusätzliche Käufe durch Unternehmen und Staaten sowie die wachsende Staatsverschuldung könnten die Nachfrage weiter erhöhen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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