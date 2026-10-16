Nordex Aktie legt weiter zu - +4,71 % - 16.10.2026

Die Nordex Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +4,71 % auf 39,16€ zulegen. Das sind +1,76 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Die Nordex Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +6,37 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +4,71 % hinzu. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Nordex ist ein deutscher Hersteller von Onshore-Windenergieanlagen, inkl. Planung, Errichtung und Service. Kernprodukte sind Turbinen der Delta4000-Plattform. Das Unternehmen zählt zu den globalen Top-Playern im Onshore-Segment, steht aber unter starkem Preisdruck. Hauptkonkurrenten: Vestas, Siemens Gamesa, GE Vernova, Enercon. Stärken: Fokus auf Onshore, modulare Plattform, starke Präsenz in Europa und Emerging Markets.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten bleibt Nordex trotz des heutigen Kurssprungs mit -3,07 % im Minus.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nordex Aktie damit um +14,37 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,46 %. Im Jahr 2026 gab es für Nordex bisher ein Plus von +35,03 %.

Nordex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,37 % 1 Monat +0,46 % 3 Monate -3,07 % 1 Jahr +66,92 %

Informationen zur Nordex Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:49 Uhr

Es gibt 236 Mio. Nordex Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,28 Mrd. € wert.

Nordex verdient im 3. Quartal mehr als erwartet, die Marge springt auf 12,7 Prozent. Der Konzern hebt sein Margenziel an, mwb research schraubt das Kursziel höher. Doch ein Restrisiko bleibt aus Sicht des Analysten.

Die Nordex-Aktie arbeitet dieser Tage an einem starken Rebound. Nachdem der deutsche Windkraftanlagenhersteller bereits in den letzten fünf Handelstagen um über +8% zugelegt hat, ist Nordex am Freitagmorgen mit einem Kursplus von mehr als +5% die klare Nummer 1 im MDAX. Was steckt hinter dem starken Rückenwind und wird er in Zukunft noch stärker wehen? […] The post Nordex-Aktie: Noch mehr Rückenwind first appeared on sharedeals.de.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die Aktie von Nordex erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 54,13 %. Über 5 Jahre lag sie bei 20,96 %, über 10 Jahre bei 5,56 %.

Nordex Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nordex Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nordex Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.