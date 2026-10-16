Klingbeil plant bald Personalvorschlag

BANGKOK (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil plant die baldige Klärung eines deutschen Personalvorschlags für die künftige Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Natürlich werde Deutschland im Direktorium weiter eine Rolle spielen, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. "Mit welchem Namen an welcher Stelle wir dann antreten, das kläre ich gerade mit dem Bundeskanzler."

Aktuell im Blick steht die Nachfolge der scheidenden EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Eurogruppen-Präsident Kyriakos Pierrakakis hatte mitgeteilt, dass bis zum 28. Oktober Kandidaturen eingereicht werden müssten. Dann könne beim nächsten Treffen des Gremiums im November darüber beraten werden. Die EZB hatte Ende September mitgeteilt, dass die deutsche Top-Ökonomin Schnabel Anfang 2027 vorzeitig ausscheidet und zum IWF wechselt.