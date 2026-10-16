🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Rennen um EZB-Spitze

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Klingbeil plant bald Personalvorschlag

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil klärt bald deutschen EZB-Kandidaten
    • Deutschland will im EZB-Direktorium mitwirken
    • EZB-Spitzenposten könnten als Paket besetzt werden
    Rennen um EZB-Spitze - Klingbeil plant bald Personalvorschlag
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BANGKOK (dpa-AFX) - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil plant die baldige Klärung eines deutschen Personalvorschlags für die künftige Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Natürlich werde Deutschland im Direktorium weiter eine Rolle spielen, sagte der SPD-Politiker am Rande der Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok. "Mit welchem Namen an welcher Stelle wir dann antreten, das kläre ich gerade mit dem Bundeskanzler."

    Aktuell im Blick steht die Nachfolge der scheidenden EZB-Direktorin Isabel Schnabel. Eurogruppen-Präsident Kyriakos Pierrakakis hatte mitgeteilt, dass bis zum 28. Oktober Kandidaturen eingereicht werden müssten. Dann könne beim nächsten Treffen des Gremiums im November darüber beraten werden. Die EZB hatte Ende September mitgeteilt, dass die deutsche Top-Ökonomin Schnabel Anfang 2027 vorzeitig ausscheidet und zum IWF wechselt.

    Größeres Personalpaket?

    Seit Monaten halten sich zudem Spekulationen, dass Präsidentin Christine Lagarde die EZB vor Ablauf ihrer Amtszeit, die bis Oktober 2027 reicht, verlassen könnte. Sie wird immer wieder mit dem Vorsitz des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos in Verbindung gebracht. Ab Juni 2027 braucht die EZB außerdem einen neuen Chefökonomen, weil die Amtszeit von Inhaber Philip Lane endet.

    Daher gilt es als wahrscheinlich, dass auf europäischer Ebene ein Paket für die EZB-Spitzenposten gefunden werden muss. Ambitionen für die Präsidentschaft hat auch Bundesbank-Präsident Joachim Nagel angemeldet. Spanien setzt sich dafür ein, dass Pablo Hernández de Cos, Generaldirektor der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, Notenbank-Präsident wird. Die Niederlande bringen ihren früheren Notenbankchef Klaas Knot ins Spiel./sam/als/DP/nas







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Rennen um EZB-Spitze Klingbeil plant bald Personalvorschlag Bundesfinanzminister Lars Klingbeil plant die baldige Klärung eines deutschen Personalvorschlags für die künftige Spitze der Europäischen Zentralbank (EZB). Natürlich werde Deutschland im Direktorium weiter eine Rolle spielen, sagte der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     