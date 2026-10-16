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    Passives Einkommen

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    Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen

    Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +8,45 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?

    Passives Einkommen - Dividende im Fokus: Diese Aktie überzeugt durch stetige Erhöhungen
    Foto: Ricochet64 - stock.adobe.com

    Veolia Environnement ist ein globaler Umweltdienstleister (Wasser, Abfall, Energie). Kernleistungen: Wasseraufbereitung/-verteilung, Abfallentsorgung/-recycling, Fernwärme, Energieeffizienzlösungen. Starke Marktstellung, v.a. in Europa, mit Großkunden aus Kommunen und Industrie. Wichtige Wettbewerber: Suez, Remondis, Engie, RWE. USP: integrierte Umweltservices aus einer Hand, hohe technische und regulatorische Expertise.

    Dividenden & passives Einkommen: Mit Veolia Environnement nachhaltige Einkommensströme aufbauen

    Veolia Environnement gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,19 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +8,45 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 13,36 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide.
    Wer vor fünf Jahren in Veolia Environnement investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +19,13 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
    Veolia Environnement verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert.
    Mit +4,19 % Dividendenrendite bietet Veolia Environnement ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +8,45 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
    Langfristige Anleger schätzen Veolia Environnement für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,19 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 13,36.
    Veolia Environnement weist eine Marktkapitalisierung von 24,07 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,19 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

    Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Veolia Environnement konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +8,45 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

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    Veolia Environnement Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

    Die Veolia Environnement Aktie ist bisher um -0,61 % auf 32,42 gefallen. Das sind -0,20  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Beispielrechnung für 12.000 Euro Jahresdividende

    Für eine jährliche Dividende von 12.000 wird, bei einer Dividendenrendite von +4,19 %, eine Investition von etwa 286.397 benötigt.

    Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%)
    2026 1,50 +7,14 % +4,19 %
    2025 1,400000 +12,00 % +4,39 %
    2024 1,25 +11,61 % +4,17 %
    2023 1,120000 +12,00 % +3,96 %
    2022 1,00 0,00 % +4,25 %

    Warum Veolia Environnement für passives Einkommen geeignet ist

    • Attraktive Dividendenrendite: +4,19 %
    • Stetiges Dividendenwachstum: +8,45 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
    • Bewertung: KGV von 13,36
    • Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

    Welche Risiken sollten Anleger beachten?

    Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

    Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

    Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital
    1.000 23.867
    3.000 71.600
    6.000 143.199
    12.000 286.397

    Veolia Environnement

    -0,71 %
    +4,60 %
    +2,72 %
    -14,36 %
    +9,98 %
    +23,14 %
    +19,13 %
    +71,38 %
    -4,45 %
    ISIN:FR0000124141WKN:501451
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    Veolia Environnement Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,60 %
    1 Monat +2,72 %
    3 Monate -14,36 %
    1 Jahr +9,98 %

    Informationen zur Veolia Environnement Aktie

    Es gibt 742 Mio. Veolia Environnement Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,07 Mrd. € wert.

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    Ob die Veolia Environnement Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Veolia Environnement Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




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