Deutschland und Frankreich einig über Auto-Paket
- Berlin und Paris einigen sich auf Auto-Vorschläge
- Ziel ist eine deutliche Senkung der CO₂-Emissionen
- Europas Kapazitäten für E-Autos werden gestärkt
BRÜSSEL/BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland und Frankreich haben sich auf gemeinsame Vorschläge zur Automobilindustrie geeinigt. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO?-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten beide Seiten mit./wea/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 56,74 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 11:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +0,81 %/+72,81 % bedeutet.
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Deine Kernthese kann jeder widerlegen, der mit einem durchschnittlichen AfD-Wähler versucht, ein kurzes Gespräch über die Hintergründe seiner Wahlentscheidung zu führen. Bei den meisten reicht es noch nicht einmal dafür, die Ursachen der aktuellen wirtschaftlichen Probleme zu erkennen.
Denn er ist der typische Bildungsverlierer (laut Studienlage haben AfD-Wähler unterdurchschnittliche Bildungsabschlüsse), dieses Manko erklärt auch häufig seine Wahlentscheidung.
Genau dass ist ja der Faschismus, vor dem er selber warnt ✌️