UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan von 3270 auf 3960 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das beschleunigte Wachstum beim Hersteller von Aromen und Duftstoffen sei zunehmend eingepreist, schrieb Joshua Spector in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der jüngst guten Kursentwicklung liege die Latte höher. Givaudan könne die Erwartungen im nächsten Quartal wohl nicht noch einmal so deutlich übertreffen./rob/niw/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 14:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 4.224EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 11:54 Uhr) gehandelt.