PNE Aktie auf Höhenflug - 16.10.2026

Die PNE Aktie notiert aktuell bei 5,8700€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,20 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2900 € entspricht. Die PNE Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,08 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,20 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PNE Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -45,47 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -20,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PNE einen Rückgang von -43,55 %.

PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -20,17 % 1 Monat -20,93 % 3 Monate -45,47 % 1 Jahr -47,93 %

Informationen zur PNE Aktie

Stand: 16.10.2026, 11:56 Uhr

Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 449,41 Mio. € wert.

PNE hat nach Darstellung von SMC-Research die Prognose für das EBITDA in 2026 reduziert, was auf verzögerte Verkaufsprozess zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass das Unternehmen mehr Windparks im eigenen Bestand behält. SMC-Analyst Holger …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PNE?

Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,46 %. Nordex notiert im Plus, mit +4,81 %. RWE notiert im Plus, mit +0,45 %.

Die Aktie von PNE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -23,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,64 %, über 10 Jahre bei 10,30 %.

PNE Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der PNE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PNE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.