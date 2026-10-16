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    Besonders beachtet!

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    PNE Aktie auf Höhenflug - 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die PNE Aktie bisher um +5,20 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der PNE Aktie.

    Besonders beachtet! - PNE Aktie auf Höhenflug - 16.10.2026
    Foto: PNE AG

    PNE AG ist ein Projektentwickler für Wind- und Solarparks an Land und auf See, inkl. Betriebsführung und Stromvermarktung. Fokus auf Full-Service-Wertschöpfungskette von Planung bis Betrieb, zunehmend als IPP mit eigenem Bestand. Konkurrenz: Encavis, Energiekontor, Ørsted, RWE Renewables. USP: Offshore-Expertise, breites Tech-Portfolio, Pipeline und IPP-Strategie („Clean Energy Solutions Provider“).

    PNE Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 16.10.2026

    Die PNE Aktie notiert aktuell bei 5,8700 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,20 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,2900  entspricht. Die PNE Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +1,08 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,20 % hinzu. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die PNE Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -45,47 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die PNE Aktie damit um -20,17 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,93 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von PNE einen Rückgang von -43,55 %.

    PNE Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -20,17 %
    1 Monat -20,93 %
    3 Monate -45,47 %
    1 Jahr -47,93 %
    Stand: 16.10.2026, 11:56 Uhr

    Informationen zur PNE Aktie

    Es gibt 77 Mio. PNE Aktien. Damit ist das Unternehmen 449,41 Mio. € wert.

    PNE: Zur Prognosereduktion gibt es auch eine gute Nachricht


    PNE hat nach Darstellung von SMC-Research die Prognose für das EBITDA in 2026 reduziert, was auf verzögerte Verkaufsprozess zurückzuführen ist, aber auch darauf, dass das Unternehmen mehr Windparks im eigenen Bestand behält. SMC-Analyst Holger …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von PNE?

    Energiekontor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,46 %. Nordex notiert im Plus, mit +4,81 %. RWE notiert im Plus, mit +0,45 %.

    Die Aktie von PNE erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -23,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,64 %, über 10 Jahre bei 10,30 %.

    PNE Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der PNE Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur PNE Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    PNE

    +4,12 %
    -20,17 %
    -20,93 %
    -45,47 %
    -47,93 %
    -53,24 %
    -23,24 %
    +177,35 %
    +102,02 %
    ISIN:DE000A0JBPG2WKN:A0JBPG
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