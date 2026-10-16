Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 16.10.26
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 16.10.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist ASML Holding (+0,03 %) genz vorne. Gefolgt von Airbus Group SE (+1,20 %), Allianz SE (-0,05 %), Cisco Systems Inc. (-0,61 %), DAX Performance (+0,43 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX
|UJ5T7S
|0
|DAX
|WA1TBQ
|0
|NASDAQ 100
|PM9UYE
|0
|DAX
|DN3BEG
|0
|DAX
|VK09NT
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|ASML Holding
|WA4KWG
|0
|NASDAQ 100
|BD85KC
|0
|Volkswagen AG Vz
|WA5075
|0
|Cisco Systems Inc.
|SX5KV8
|0
|Rheinmetall AG
|FD1G05
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Europe Select Dividend 30 EUR (Price)
|
Sonstige
|PM99C0
|0
|Infineon Technologies AG
|
Sonstige
|VJ883X
|0
|Airbus Group SE
|
Classic
|HT8BJS
|0
|Allianz SE
|
Classic
|DU3QQS
|0
|DAX Performance
|
Classic
|UK2U5G
|0
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte