Tesla - Aktie schießt in die Höhe +4,61 % - 16.10.2026

Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 337,48€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +14,88 € entspricht. Die Tesla Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,87 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 337,48€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten Verluste von -1,78 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +1,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -12,96 %.

Während Tesla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %.

Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,23 % 1 Monat +9,61 % 3 Monate -1,78 % 1 Jahr -8,84 %

Informationen zur Tesla Aktie

Stand: 16.10.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Bil.EUR € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,33 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +2,59 %. NIO legt um +0,64 % zu

Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,77 %, über 10 Jahre bei 39,31 %.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.