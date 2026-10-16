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    Besonders beachtet!

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    Tesla - Aktie schießt in die Höhe +4,61 % - 16.10.2026

    Kursbewegung von +4,61 % bei Tesla am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Tesla - Aktie schießt in die Höhe +4,61 % - 16.10.2026
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    Tesla entwickelt und produziert Elektrofahrzeuge, Energiespeicher und Solarlösungen, Ziel ist die Beschleunigung der Energiewende. Hauptprodukte: Model 3/Y/S/X, Cybertruck, Batteriespeicher (Powerwall, Megapack). Starke Marke, Technologiefokus, eigene Ladeinfrastruktur. Wichtige Konkurrenten: BYD, VW, Mercedes, BMW, Hyundai, Nio. Moats: Software/Autopilot, vertikale Integration, Supercharger-Netz.

    Tesla Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 16.10.2026

    Die Tesla Aktie notiert aktuell bei 337,48 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,61 % zugelegt, was einem Anstieg von +14,88  entspricht. Die Tesla Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,87 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 337,48. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Tesla in den letzten drei Monaten Verluste von -1,78 % verkraften.

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    Allein seit letzter Woche ist die Tesla Aktie damit um +1,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,61 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Tesla einen Rückgang von -12,96 %.

    Während Tesla heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %.

    Tesla Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,23 %
    1 Monat +9,61 %
    3 Monate -1,78 %
    1 Jahr -8,84 %
    Stand: 16.10.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Tesla Aktie

    Es gibt 4 Mrd. Tesla Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,34 Bil.EUR € wert.

    JPMORGAN stuft Tesla auf 'Neutral'


    Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla auf "Neutral" mit einem Kursziel von 415 US-Dollar belassen. Der neue Roadster des Elektroautobauers untermauere die tiefe Kooperation von Tesla und SpaceX, schrieb Rajat Gupta in einer am Freitag …

    Große Hochzeit im Anflug? Sind SpaceX und Tesla schon Anfang Dezember ein Paar?


    Tesla und SpaceX könnten noch vor dem 6. Dezember fusionieren. Barclays hält einen Milliarden-Deal für möglich. Elon Musk könnte dadurch 56 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Eine Fusion von Tesla und SpaceX könnte schneller Realität werden als …

    Almonty Industries, Kawasaki Heavy Industries & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Tesla?

    Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,33 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Plus, mit +2,59 %. NIO legt um +0,64 % zu

    Die Aktie von Tesla erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 10,33 %. Über 5 Jahre lag sie bei 5,77 %, über 10 Jahre bei 39,31 %.

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    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Tesla Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Tesla Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Tesla

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    +41,48 %
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    +88,05 %
    +32.082,43 %
    ISIN:US88160R1014WKN:A1CX3T
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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