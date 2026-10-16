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    Aignostics bringt HETA Clinical auf den Markt, eine neue KI-Produktfamilie, die Arbeitsabläufe in der Pathologie beschleunigt und die Anzahl fehlgeschlagener molekularer Tests reduziert

    Aignostics bringt HETA Clinical auf den Markt, eine neue KI-Produktfamilie, die Arbeitsabläufe in der Pathologie beschleunigt und die Anzahl fehlgeschlagener molekularer Tests reduziert
    Foto: adobe.stock.com

    BERLIN und NEW YORK, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Heute gab Aignostics die Markteinführung von HETA Clinical bekannt, einer neuen Familie krebsartenübergreifender KI-Produkte, die den gesamten Arbeitsablauf in der Pathologie von der Probenannahme und Auswertung bis hin zu molekularen Tests abdeckt. Die ersten vier Produkte von HETA Clinical erfassen die Präparatequalität, das Vorhandensein von Tumorgewebe, die Mitosezahl sowie die Tumorzellularität anhand digitaler Ganzschnittbilder von Gewebepräparaten mit Hämatoxylin-Eosin-Färbung (H&E).

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    • HETA Quality Control prüft die Qualität der Präparate vor der Analyse und erkennt verschiedene Qualitätsmängel.
    • HETA Tumor Detect annotiert Tumorregionen und kennzeichnet bereits beim Scannen Fälle, die wahrscheinlich Tumorgewebe enthalten, sodass diese zuerst begutachtet und zusätzliche Färbungen schon bei der Probenannahme angefordert werden können.
    • HETA Mitosis zählt Mitosen und liefert eine reproduzierbare Mitosezahl.
    • HETA Tumor Cellularity misst den Tumorzellgehalt und schlägt eine Region mit ausreichendem Tumorgehalt für die Analyse mittels molekularer Tests vor.

    Diese Beurteilungen erfolgen in der Regel visuell, was zeitaufwändig ist, und die Einschätzungen unterscheiden sich naturgemäß von einem Untersucher zum anderen. Pathologen, mit denen wir an führenden Universitätskliniken und Laboren für Präzisionsmedizin gesprochen haben, schätzen, dass 10 bis 20 % der molekularen Tests fehlschlagen, weil die Gewebeproben einen zu geringen Tumoranteil aufweisen, was erneute Biopsien und lange Verzögerungen zur Folge haben kann. HETA Clinical unterstützt Labore bei der Priorisierung von Fällen, der Verkürzung der Bearbeitungszeiten und der Bestätigung, dass die Proben vor der molekularen Testung ausreichend Tumorgewebe enthalten.

    „HETA Clinical hilft Laboren, ihre Arbeitsabläufe schneller abzuwickeln", sagte Dr. Rosemarie Krupar, Bereichsleiterin für Pathologie bei Aignostics. „Messungen wie die Bestimmung des Tumorgehalts sowie der Mitosezahl sind für viele Fachgebiete der Pathologie von zentraler Bedeutung und beeinflussen einen Großteil der Arbeitsschritte, die sich an die Untersuchung eines Präparats anschließen. Bei der Quantifizierung dieser Messgrößen auf Einzelzellebene liefert KI auch in großem Maßstab konsistente Ergebnisse und verschafft Pathologen mehr Zeit für die Aufgaben, die ihr Fachwissen erfordern."

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