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    Aktien Europa

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    Stabilisierung vor dem Wochenende

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Börsen steigen nach positiven Wall-Street-Vorgaben
    • Tech-, Auto- und Industriewerte waren gefragt
    • Rüstungswerte legten dank positiver Aussichten zu
    Aktien Europa - Stabilisierung vor dem Wochenende
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Freitag leicht nach oben gegangen. Sie reagierten damit auf positive Vorgaben. "Nach den turbulenten vergangenen Tagen hat sich die Stimmung etwas aufgehellt, nachdem an der Wall Street gestern vor allem die Standardwerte zulegen konnten, während die Technologiewerte ihre anfänglichen Verluste fast vollständig aufholten", stellte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarktes fest.

    Der EuroStoxx 50 gewann gegen Mittag 0,65 Prozent auf 6.208,12 Punkte. Außerhalb der Euroregion legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,12 Prozent auf 14.366,28 Punkte zu. Der britische FTSE 100 verlor dagegen 0,13 Prozent bei 10.826,60 Punkte. Kursverluste der Öl- und Pharmawerte belasteten leicht.

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    Neben Technologiewerten, die sich von den Vortagesverlusten erholten, waren Titel aus klassischen Branchen wie Auto, Einzelhandel und Industriegüter gefragt. Rüstungsaktien setzten ihre Erholung fort. Bereits zum Wochenstart hatte sich die Stimmung der Anleger für Rüstungswerte nach positiven Kommentaren der Experten von Morgan Stanley aufgehellt. Die Analysten der US-Bank rechnen im Verteidigungssektor zum Jahresende mit einem Anstieg der Aufträge aus dem Bundeshaushalt. Dies könnte zu einer saisonalen Rally im Sektor führen und das Vertrauen in die Umsetzung der Ziele im Jahr 2027 stärken, hatte es geheißen. Unter anderem gewannen Thales 2,6 Prozent und Rheinmetall knapp fünf Prozent.

    Der französische Elektrotechnik-Konzern Schneider Electric erhöhte nach einem starken dritten Quartal erneut seine Jahresziele. Die Aktie legte zunächst zu, fiel zuletzt aber um 1,5 Prozent. Das Quartal sei stark ausgefallen, die erhöhten Ziele lägen aber im Rahmen dessen, was sich der Markt zuletzt ohnehin schon versprochen habe, schrieb Phil Buller von der US-Großbank JPMorgan. Laut dem Experten droht für die Übernahme des US-Softwarespezialisten PTC zudem eine Kapitalerhöhung.

    Unter den kleineren Werten aus der Schweiz setzten Aktien von DocMorris ihre Aufwärtsbewegung mit sieben Prozent Aufschlag fort. Sie reagierte damit auf positive Analystenstimmen nach den Zahlen am Vortag. Die Online-Apotheke hatte im dritten Quartal das Wachstum deutlich beschleunigt./mf/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,39 % und einem Kurs von 234,1 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.444,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von -5,26 %/+67,19 % bedeutet.





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