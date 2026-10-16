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    Bahn rechnet mit mehr Menschen am Hamburger Hauptbahnhof

    Für Sie zusammengefasst
    • Am Hamburger Hauptbahnhof steigen die Fahrgastzahlen
    • Bis 2040 rechnet die Bahn mit rund 750.000 Reisenden
    • Bei Überfüllung regelt DB-Personal den Bahnsteigzugang
    Bahn rechnet mit mehr Menschen am Hamburger Hauptbahnhof
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn geht nach einer Senatsantwort von deutlich steigenden Fahrgastzahlen am Hamburger Hauptbahnhof aus. Wie es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion heißt, frequentieren derzeit rund 550.000 Menschen am Tag den Bahnhof und das Umfeld. Die Bahn rechnet damit, dass es bis 2040 etwa 750.000 Menschen werden. Zuerst berichtete das "Hamburger Abendblatt" über die Senatsantwort.

    Gründe für die Prognose gehen aus der Antwort nicht hervor. Bekannt ist aber gemeinhin, dass der im Bau befindliche Fehmarnbelttunnel zwischen Deutschland und Dänemark zu einer höheren Nutzung des Hauptbahnhofs führen soll. Die Stadt, die Bahn und der Bund planen als Reaktion auf die steigende Nutzung, den Hauptbahnhof zu erweitern und zu modernisieren.

    Zugang wird zeitweise eingeschränkt

    Aus der Antwort geht weiter hervor, dass der Zugang zu Bahnsteigen über eine Ticketkontrolle eingeschränkt wird, wenn sich zu viele Fahrgäste im Abfahrbereich befinden. Der Senat teilte mit: "Bei drohender Überfüllung wird die aktive Zugangsteuerung durch DB-Personal initiiert." Wie oft es zu dem Verfahren kommt, teilte der Senat trotz entsprechender Frage nicht mit.

    Stark frequentiert ist der Bahnsteig mit den Gleisen 13 und 14. In der Antwort heißt es, die Bahn setze von Donnerstag bis Montag zusätzlich zum gewöhnlichen Personal Mitarbeiter auf dem Gleis ein, die Reisende lenken sollen./lkm/DP/nas







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