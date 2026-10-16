Bahn rechnet mit mehr Menschen am Hamburger Hauptbahnhof

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn geht nach einer Senatsantwort von deutlich steigenden Fahrgastzahlen am Hamburger Hauptbahnhof aus. Wie es in der Antwort auf eine Kleine Anfrage der CDU-Fraktion heißt, frequentieren derzeit rund 550.000 Menschen am Tag den Bahnhof und das Umfeld. Die Bahn rechnet damit, dass es bis 2040 etwa 750.000 Menschen werden. Zuerst berichtete das "Hamburger Abendblatt" über die Senatsantwort.

Gründe für die Prognose gehen aus der Antwort nicht hervor. Bekannt ist aber gemeinhin, dass der im Bau befindliche Fehmarnbelttunnel zwischen Deutschland und Dänemark zu einer höheren Nutzung des Hauptbahnhofs führen soll. Die Stadt, die Bahn und der Bund planen als Reaktion auf die steigende Nutzung, den Hauptbahnhof zu erweitern und zu modernisieren.