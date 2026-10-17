BioNTech BNT113 Studie verfehlt Endpunkt: "Die Bude treibt einen zum Wahnsinn!"

Die BioNTech SE ist in dieser Woche das meistdiskutierte Wertpapier in der wallstreetONLINE-Community. Für Gesprächsstoff sorgt ein Rückschlag in der Krebsforschung: Am Dienstag, dem 13. Oktober gab BioNTech bekannt, dass der Wirkstoffkandidat BNT113 in einer fortgeschrittenen Studie gegen Kopf-Hals-Krebs den ersten primären Endpunkt verfehlt hat.

Während einige wO User bereits grundsätzlich an BioNTechs mRNA-Krebstherapien zweifeln, verweisen andere auf das noch ausstehende Ergebnis zum Gesamtüberleben und die zahlreichen weiteren Projekte in der Pipeline. Die Diskussion dreht sich vor allem um die Frage, wie viel Potenzial der Markt BioNTechs Forschung noch zutraut. Kritiker bemängeln die schwache Kursentwicklung trotz positiver Studiendaten bei anderen Wirkstoffen. Optimisten halten die Bewertung angesichts des hohen Kassenbestands und der breiten Pipeline für zu niedrig. Zugleich warnen erfahrene Biotech-Anleger davor, dass auch jahrelange Forschung und finanzielle Reserven keinen Erfolg garantieren.

Hier einige Stimmen aus der BioNTech-Diskussion im wO-Forum zur aktuellen Entwicklung:

Sailer2020: "Zur Info... https://www.biontech.com/de/de/home..."

Meringe: "Und schon überreagieren diejenigen, die die Pressemitteilung nicht gelesen oder wirklich verstanden haben."

darauf Sailer2020: "...BNT113 hat bislang keinen entscheidenden Mehrwert gezeigt und dürfte daher an der Börse eher negativ aufgenommen werden. Die Studie wird zwar fortgeführt, dennoch ist das Ergebnis zunächst ein Rückschlag für BioNTech."

Meringe: "Sicher ein Rückschlag, aber eher ein kleiner doch. Mich beeindruckt die Transparenz, mit der trotz möglicher Verluste informiert wird."

darauf SDwidAMS-59: "Sie sind verpflichtet das zu veröffentlichen, da Kursrelevant. Das war es dann wohl mit mrna bei Biontech."

Herr_Chipka: "Ich bleibe selbstverständlich Investiert. Die Pipeline lässt keinen anderen Schluss zu. Geduld zu behalten ist allerdings eine Herkules Aufgabe!"

darauf royo: "Jo, ist aber mittlerweile echt richtig nervig. Pipeline hin oder her, irgendwann dürfen dann auch mal positive News kommen."

Gruenspan59: "Die Bude treibt einen zum Wahnsinn. Ich bin froh wenn der Kurs bis Jahresende über 80 Euro steht."

Miblade: "...kann man das zusammenfassend so verstehen? BioNTech hat insgesamt mehr als 25 Phase-2- und Phase-3-Studien in der Krebsforschung. Betroffen ist aktuell die Studie mit dem Wirkstoff BNT113: Ein wichtiges Zwischenziel wurde nicht statistisch signifikant erreicht. Das endgültige Ergebnis zum Gesamtüberleben steht noch aus.

Die übrigen rund 24 oder mehr Studien sind von diesem konkreten Studienergebnis nicht betroffen. BNT113 ist ein eigener Wirkstoff und nicht Bestandteil der anderen Studien mit Wirkstoffen wie Pumitamig oder den ADCs. Das ist ein Rückschlag für BNT113, aber kein Beweis dafür, dass die übrige BioNTech-Krebsforschung scheitert.

Was noch offen ist: Ob die Patienten mit der Kombination länger leben. Das Gesamtüberleben (OS) ist der zweite primäre Endpunkt.

Was wir noch nicht wissen: BioNTech hat in dieser Mitteilung keine konkreten Zahlen zur PFS-Hazard-Ratio oder zum Ausmaß des Unterschieds veröffentlicht. Deshalb lässt sich nicht sagen, ob das Ergebnis knapp verfehlt wurde oder ob kaum ein Unterschied bestand.

Was das für die übrige Pipeline bedeutet: Die anderen Wirkstoffe sind klinisch nicht durch dieses Ergebnis widerlegt. Der Markt könnte die Meldung trotzdem als Anlass nehmen, BioNTechs mRNA-Krebsprogramme insgesamt kritischer zu beurteilen."

darauf badgl: "Naja, es ist leider nicht ganz so "weiß" wie du es beschreibst... aber auch nicht komplett "schwarz" für den Rest der Pipeline: BNT-116 gehört grob gesagt in die Ecke "mRNA" und da sind schon auch noch ein paar andere Kandidaten, z.B. BNT122 und BNT116 (ich glaub nur die zwei). Andere Teile der Pipeline wie BNT327 oder BNT323 haben damit aber (in dem Fall: zum Glück) nichts zu tun."

Nokery: "Die Frage ist doch eher, ob der Markt überhaupt mal unkritisch war gegenüber der BioNTech mRNA-Krebsprogramme. Eingepreist war da zumindest schon vor der news so gut wie nichts."

FamilyGuy: "So ist das in der Forschung. Wer damit nicht umgehen kann, sollte hier nicht investiert sein. Mir gefällt der Hinweis von Sahin, dass die Daten zeigen, dass sich der therapeutische Wirkmechanismus entfaltet. Ein positives Studienergebnis ist nach wie vor möglich. Sollte auch der zweite Endpunkt verfehlt werden, wäre auch das aus meiner Sicht verkraftbar. Das gehört zum Tagesgeschäft auch wenn es den Aktionären nicht schmeckt."

Sailer2020: "Wer jetzt gerade die Löffel hängen lässt (mich eingeschlossen), sollte vielleicht erst einmal durchatmen.... Man sollte sich noch einmal durch die Pipeline klicken. Da sind nach wie vor zahlreiche Studien und Produkte, die bereits weit fortgeschritten sind. Und das nicht nur im MRNA Bereich, sondern auch bei Immuntherapien, Corona+Grippeimpfstoffen sowie bei anderen Infektionskrankheiten.

Es steckt also weiterhin unglaublich viel Potenzial in der Pipeline. Gleichzeitig ist bekanntlich genügend Cash vorhanden, um die laufenden Entwicklungen voranzutreiben.

Natürlich fallen Produkte und Studien auch einmal aus der Pipeline. Dies geht oft schneller, als Produkte erfolgreich durch ALLE Phasen zu bringen. Denn gerade die letzten Schritte bis zur Zulassung und Marktreife sind häufig die schwierigsten.

Aber solange noch so viele Projekte weit fortgeschritten sind und der letzte entscheidende Schritt bei zahlreichen Produkten realistisch erscheint... heisst es Cool bleiben!

https://www.biontech.com/de/de/home/pipeline-and-products/pipeline.htm ..."

Wienfahrt: "BNT113 ist für BioNTech ein wichtiger, aber nicht der wichtigste Wirkstoff. Er gehört zur Onkologie-Pipeline, die langfristig das COVID-19-Geschäft ersetzen bzw. ergänzen soll. BioNTech bezeichnet mRNA-Krebsimmuntherapien ausdrücklich als eine zentrale Säule der Onkologiestrategie.biontech+1 . Was ist BNT113? BNT113 ist eine mRNA-Krebsimmuntherapie gegen Tumoren, die durch das Humane Papillomavirus Typ 16 (HPV16) ausgelöst werden, insbesondere Kopf-Hals-Tumoren. Ziel ist es, das Immunsystem gezielt gegen HPV16-positive Krebszellen zu aktivieren.biontech+1

Wie wichtig ist BNT113 für BioNTech?

Positiv:

• Einer der fortgeschrittensten Onkologie-Kandidaten von BioNTech.

• Erhielt von der US-FDA den Fast-Track-Status, was die Entwicklung und Zulassungsprüfung beschleunigen kann.biontech

• Die Zulassungsstudie AHEAD-MERIT läuft bzw. wird weiter ausgewertet.biontech+1

Negativ:

• Am 13.10.2026 meldete BioNTech, dass die AHEAD-MERIT-Studie den ersten primären Endpunkt (progressionsfreies Überleben) nicht erreicht hat. Die Studie läuft jedoch weiter, da noch der zweite Hauptendpunkt, das Gesamtüberleben, ausgewertet wird. Ein positiver OS-Nachweis könnte die Studie dennoch erfolgreich machen.biontech+1

An wie vielen Studien ist BNT113 beteiligt? Öffentlich gut dokumentiert sind derzeit vor allem:

• AHEAD-MERIT (NCT04534205)

• Phase 2/3, 358 Patienten, die zentrale registrierungsrelevante Studie von BioNTech.biontech+1

• Frühere HPV16-Therapie-Studie (NCT03418480)

• Therapeutische HPV-Impfstoffstudie bei HPV16-getriebenen Karzinomen, deren Ergebnisse 2025 veröffentlicht wurden. Diese Studie steht historisch mit der Entwicklung von BNT113 in Zusammenhang.clinicaltrialsregister."

Entropist: "BNT113 ist aus der VixVac- Familie, d.h. nicht personalisiert. Davon haben sich viele sowieso nicht so viel versprochen. Moderna hat diesen Ansatz bereits vor Jahren zu den Akten gelegt.

Die mRNA-Technologie kann ihre Stärken da gar nicht ausspielen. Viel wichtiger ist BNT122, d.h. der personalisierte Ansatz. Bei der mRNA-Krebstherapie stellt sich immer mehr heraus, dass

-es nicht als Monotherapie funktioniert, sondern nur in Verbindung mit einem Checkpoint-Inhibitor

-der personalisierte Ansatz vielversprechender als der FixVac-Ansatz ist.

BNT122 in Verbindung mit einem Checkpoint-Inhibitor hat aus meiner Sicht genau das gleiche Potenzial wie das Produkt Intismeran von Moderna in Kombination mit Keytruda.

Hoffentlich zieht Biontech die richtigen Schlüsse aus dem Ergebnis."

KarstenMHanau: "Man hat schon das Gefühl, dass Skeptiker recht hatten, die der Biontech-Technologie die Fähigkeit zur Lösung irgendeines Gesundheitsproblems abgesprochen haben. Den Beweis, dass eine zukünftige MK abzgl. von cash von nur 1 EUR gerechtfertigt ist, hat Biontech bisher nicht gebracht. Meine persönliche Befürchtung, dass die Pipeline völlig für den Hintern ist und auch in der Zukunft keinerlei Regelzulassungen zu erwarten ist. Da stelle ich mir einmal mehr die Frage, hätte der Corona-Impfstoff mit dem Wissen von heute überhaupt jemals eine Regelzulassung erhalten. Der Ruhm der Sahins ist eh schon lange verblasst. Schon lange bevor sie sich vom Acker gemacht haben. Ein abermals trauriger Tag. Reiht sich einer langen Kette von traurigen Tagen. Isch over."

Aktioleer: "Hallo, erst kommen die Schmerzen dann das Geld, wird hier besonders intensiv gelebt. Kann man auch, mit dem Finanzpolster. Ausdauer bei einer Quote von 50% in Phase 3 Erfolg wird sich lohnen."

darauf BA6297: "Erst die Schmerzen dann das Geld??? Habe ich bei Medigene auch gedacht. Will damit nicht sagen, dass man beide Biotechs eins zu eins vergleichen kann, aber man muss auch die Wahrscheinlichkeit mit berücksichtigen, dass viele weitere Projekte bei Biontech floppen, das Cash über die Jahre weg schmilzt und man dadurch zum Übernahmekandidaten für größere Pharmaplayer wird. Dann wäre das Investment ein reines Verlustgeschäft trotz jahrelanger Geduld und Disziplin. Ich finde es wichtig an dieses Szenario zu erinnern, als jemand der schon einiges mit Biotech Aktien durch gemacht hat. Durchhaltevermögen wird eben nicht immer belohnt. Hoffe aber natürlich dass endlich Mal was in der Pipeline zündet und wir Kurse von 500€ sehen. (Halte dieses Szenario auch für wahrscheinlicher auf 2-3 Jahressicht). Dann könnte ich nämlich endlich alle Anteile verkaufen und wäre aus dieser Biotech Sache ohne Verlust raus."

darauf Nokery: "Bis das Cash mal wegschmelzen kann, dauert es noch sehr lange. Immerhin kommen neben der Zinsen und Comirnaty Umsätze bis 2028 auch noch fixe ca. 2 Mrd. an BMS Zahlungen rein. Parallel werden die Ausgaben durch Stilllegungen, Verkäufe, Personalabbau, etc. massiv konsolidiert. Imo also ziemlich unpassend, deine Erinnerung an ein Unheilszenario."

MKostolany: "Am Ende des Tages zählt der Aktienkurs. Und die Performance ist schon erschreckend schwach… wieder einmal werden negative Nachrichten deutlich mehr eingepreist… Biontech muss hier endlich etwas zählbares liefern…"

Entropist: "Der schlaue Markt bewertet die negativen Nachrichten viel zu stark. Alles positive wird ignoriert. Wer jetzt Geld zum Einstieg hat, bekommt ein Sonderangebot. Ich bin derzeit zwar ein paar Prozent im Minus, aber absolut überzeugt, dass es nicht so bleibt. Biontech wird gerade als die hässlichste Tulpenzwiebel aller Zeiten gehandelt. Mal gucken, was passiert, wenn sie keimt und dann zu blühen beginnt.??"

darauf nemus: "...zum Einstieg sollte man hier niemanden animieren.. Dass die Risiken jedem klar sein müsste, da bin ich mir nicht sicher. Bis vor ca. einem Jahr und auch jetzt noch hieß es hier, dass alle Welt einfach nicht kapiert, was in Biontech für Potential steckt. Der Durchbruch ist nur eine Frage der Zeit-2026 oder 2027 Ich erinnere an die Wahrscheinlichkeitsannahmen von Artikel, die ein Scheitern nahezu ausschlossen. Heute schließe ich ein Scheitern und zwar ein komplettes nicht mehr aus. Über häufiges Verbilligen bin ich hoch investiert-viel zu hoch- dennoch leicht noch im Plus.

Klar ist, dass an Krebs seit Jahrzehnten geforscht wird, Herr S und Frau T bereits ein Leben lang — ohne ihn zu besiegen,Fortschritte freilich unbestritten.Unser Invest hier ist tatsächlich eine Wette auf ein bahnbrechendes Ergebnis. Andere Pharmariesen forschen ebenso, gehen Allianzen ein usw.

Dass Biontech hier der „Brecher“wird, wünschen wir uns, mal sehen.

Geld schenkt Zeit, nicht zwingend den Erfolg. Insofern bedauere ich den Ausstieg der beiden Gründer um so mehr. ich bin schon viel zu lang dabei, dies macht den Ausstieg um so schwerer."

Wienfahrt: "Aktuell ist die Situation bei BioNTech bemerkenswert:

• Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 22,3 Mrd. US-Dollar (ca. 19 bis 20 Mrd. Euro, je nach Wechselkurs)

• Der Cash-, Cash-Äquivalente- und Wertpapierbestand lag zuletzt bei 16,6 Mrd. Euro zum Ende des zweiten Quartals 2026.biontech

Daraus ergibt sich:

• Der Börsenwert liegt nur etwa 15–20 % über dem gesamten Nettofinanzvermögen.

• Zieht man den Cashbestand vom Börsenwert ab, bewertet der Markt das operative Geschäft und die gesamte Onkologie-Pipeline aktuell nur mit ungefähr 3–4 Mrd. Euro. (Eigene Berechnung auf Basis der genannten Zahlen.) Der Markt gibt der Krebs-Pipeline trotz zahlreicher laufender Phase-III-Studien und milliardenschwerer Liquiditätsreserve nur einen vergleichsweise begrenzten Aufschlag auf den Kassenbestand. Gleichzeitig verbrennt BioNTech derzeit jedes Jahr mehrere Milliarden Euro für Forschung und Entwicklung, sodass der Cashbestand kontinuierlich sinkt.biontech+1

Kurz gesagt: Marktkapitalisierung ≈ 20 Mrd. €, Cashbestand ≈ 16,6 Mrd. €. Der Börsenwert entspricht somit derzeit nur etwa dem 1,2-Fachen des Cashbestands.c

Das ist im Biotech-Sektor eine ungewöhnlich niedrige Bewertung.

Ja, zuletzt gab es mehrere positive Meldungen,

1. Starke Phase-3-Daten bei Lungenkrebs (wichtigste Neuigkeit)

• BioNTechs Wirkstoff Gotistobart (BNT316/ONC-392) zeigte in einer Phase-3-Studie bei vorbehandeltem Plattenepithel-Lungenkrebs eine medianen Gesamtüberlebenszeit von 18,5 Monaten gegenüber 10 Monaten unter Standard-Chemotherapie. Das entspricht nahezu einer Verdoppelung der Überlebenszeit.

• Solche Überlebensdaten gelten in der Onkologie als besonders aussagekräftig und wurden vom Markt positiv aufgenommen.

2. Fortschritte bei BNT327 (Pumitamig)

• BNT327 gilt als einer der wichtigsten Hoffnungsträger von BioNTech.

• Beim ASCO-Kongress 2026 wurden erneut ermutigende Daten bei nicht-kleinzelligem Lungenkrebs vorgestellt. BioNTech sprach von konsistenten und ermutigenden Anti-Tumor-Aktivitäten in mehreren Studien

3. Sehr breite späte Pipeline

• BioNTech verfügt inzwischen über mehr als 25 Phase-2- und Phase-3-Studien, darunter 13 laufende zulassungsrelevante (pivotal)

• Das reduziert das Risiko

Zusammenfassung: merkwürdig: der Markt reagiert sehr verschnupft auf Rückschläge, positive Daten der jüngsten Vergangenheit werden ausgeblendet."

darauf Entropist: "Sehr gut zusammengefasst. Ich kenne kein anderes Biotechnologieunternehmen, das auch nur annähernd so günstig bewertet ist. Entweder übersehen wir etwas komplett oder der Markt irrt sich gewaltig."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei BioNTech gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zu BioNTech teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wallstreetONLINE anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community