20 Jahre Verbio: Vom Biokraftstoff-Pionier zum grünen Global Player
Vom Biokraftstoffhersteller zum globalen Bioökonomieunternehmen: Verbio feiert 20 Jahre an der Börse – und setzt künftig auf mehr Profitabilität und Cashflow.
Foto: Verbio - Verbio
- Verbio feiert am 16. Oktober 2026 das 20-jährige Börsenjubiläum; der Ausgabepreis beim Börsengang 2006 betrug 14,50 Euro je Aktie.
- Der Börsengang brachte Verbio rund 188,5 Millionen Euro frisches Kapital ein und unterstützte den Ausbau von Produktion, Technologien und Märkten.
- Verbio entwickelte sich vom deutschen Biokraftstoffhersteller zum internationalen Bioökonomieunternehmen mit acht Bioraffinerien in Europa, Nordamerika und Asien.
- Der Umsatz stieg von rund 285 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2005 auf knapp 1,9 Milliarden Euro 2025/26; weltweit beschäftigt das Unternehmen heute etwa 1.400 Menschen statt rund 300.
- Die Kapazitäten für Biodiesel und Bioethanol liegen heute bei insgesamt rund 1,51 Millionen Tonnen jährlich; hinzu kommen 1.980 GWh Biomethan und bis zu 60.000 Tonnen biobasierte Spezialchemikalien pro Jahr.
- Verbio will künftig stärker bestehende Kapazitäten nutzen und Profitabilität sowie Cashflow in den Fokus rücken, um zusätzliche Erträge und langfristige Renditen zu erzielen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung zum 30.09.2026 (Q1 2026/2027), bei Verbio ist am 12.11.2026.
Der Kurs von Verbio lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 28,42EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +10,50 % im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 28,50EUR das entspricht einem Plus von +0,28 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.351,11PKT (+1,85 %).
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