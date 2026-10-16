Persistent meldet für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 487,6 Mio. USD - ein Wachstum von 20,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
Etwa 94,04 % des Grundkapitals und der Stimmrechte von Nagarro gesichert (unter Ausschluss eigener Aktien)
SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand gebilligten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2026 endende Quartal bekannt.
Konsolidierte Finanzkennzahlen für das am 30. September 2026 endende Quartal:
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Q2FY27
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Marge in %
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Wachstum im Vergleich zum Vorquartal
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Wachstum im Jahresvergleich
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Umsatz (in Mio. USD)
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487.6
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7,8 %
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20,0 %
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Wachstum bei konstanter Währung
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7,8 %
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20,8 %
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Umsatz (in Mio. INR)
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46,639.0
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8,4 %
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30,3 %
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EBIT (in Mio. INR)
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6,977.2
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15,0 %
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1,6 %.
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19,5 %
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Betriebsergebnis nach Steuern (in Mio. INR)
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4,951.5
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10,6 %
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2,5 %
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5,0 %
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Gewinn nach Steuern (in Mio. INR)