Persistent meldet für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 487,6 Mio. USD - ein Wachstum von 20,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Etwa 94,04 % des Grundkapitals und der Stimmrechte von Nagarro gesichert (unter Ausschluss eigener Aktien)

SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand gebilligten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2026 endende Quartal bekannt.