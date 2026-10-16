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    Persistent meldet für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 487,6 Mio. USD - ein Wachstum von 20,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

    Persistent meldet für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 487,6 Mio. USD - ein Wachstum von 20,0 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum.
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Etwa 94,04 % des Grundkapitals und der Stimmrechte von Nagarro gesichert (unter Ausschluss eigener Aktien)

    SAN JOSE, Kalifornien, und PUNE, Indien, 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Persistent Systems (BSE: 533179) (NSE: PERSISTENT) gab heute die vom Vorstand gebilligten geprüften Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 30. September 2026 endende Quartal bekannt.

    Persistent Systems Logo

    Konsolidierte Finanzkennzahlen für das am 30. September 2026 endende Quartal:


    Q2FY27

    Marge in %

    Wachstum im Vergleich zum Vorquartal

    Wachstum im Jahresvergleich

    Umsatz (in Mio. USD)

    487.6


    7,8 %

    20,0 %

    Wachstum bei konstanter Währung



    7,8 %

    20,8 %

    Umsatz (in Mio. INR)

    46,639.0


    8,4 %

    30,3 %

    EBIT (in Mio. INR)

    6,977.2

    15,0 %

    1,6 %.

    19,5 %

    Betriebsergebnis nach Steuern (in Mio. INR)

    4,951.5

    10,6 %

    2,5 %

    5,0 %

    Gewinn nach Steuern (in Mio. INR)

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