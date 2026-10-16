Truist veröffentlicht Ergebnisse für das dritte Quartal 2026

CHARLOTTE, N.C., 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 veröffentlicht. Anleger können heute um 8 Uhr ET per Webcast oder Einwahl wie folgt an der Live-Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals 2026 teilnehmen:

Webcast: app.webinar.net/BAM6O91OpkL





app.webinar.net/BAM6O91OpkL Einwahl: 1-877-883-0383, Zugangscode 2090022

Die Gewinnmitteilung, die Investorenpräsentation einschließlich eines Anhangs mit einer Überleitung der Non-GAAP-Angaben sowie die Quartalsleistungsübersicht von Truist für das dritte Quartal 2026, die detaillierte Finanztabellen enthält, sind auf der Website für Investor Relations von Truist unter https://ir.truist.com/earnings verfügbar. Eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz steht 30 Tage lang auf der Website zur Verfügung.

Informationen zu Truist

Truist Financial Corporation (NYSE: TFC) ist ein werteorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich der Inspiration und dem Aufbau besserer Lebensbedingungen und Gemeinschaften verschrieben hat. Mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, verfügt Truist in vielen der stark wachsenden Märkte in den USA über führende Marktanteile und bietet über seine Geschäftsbereiche für Firmenkunden und Privatkunden ein breites Spektrum an Produkten sowie Dienstleistungen an. Dazu gehören Privatkunden- und Kleinunternehmensbanking, Firmenkundengeschäft sowie das Bankgeschäft für Großunternehmen, Investment Banking und Kapitalmärkte, Vermögensverwaltung, Zahlungsverkehr sowie spezialisierte Kreditgeschäfte. Truist gehört mit einem Gesamtvermögen von 554 Milliarden US-Dollar zum 30. September 2026 zu den zehn größten Geschäftsbanken. Truist Bank, Mitglied der FDIC. Equal Housing Lender (Kreditgeber für gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum). Weitere Informationen finden Sie unter Truist.com.

Die Truist Financial Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,36 % und einem Kurs von 40,95EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 09:30 Uhr) gehandelt.