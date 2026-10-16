UBS stuft Nordea auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 225 auf 215 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) im dritten Quartal sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer Studie vom Donnerstag. Er schraubte seine EPS-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 etwas nach unten./edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 15,86EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Johan Ekblom
Analysiertes Unternehmen: Nordea
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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