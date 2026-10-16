UBS stuft Nordea auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nordea von 225 auf 215 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gewinn je Aktie (EPS) im dritten Quartal sei etwas schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer Studie vom Donnerstag. Er schraubte seine EPS-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2028 etwas nach unten./edhVeröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 12:25 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordea Bank Abp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,83 % und einem Kurs von 15,86EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Johan Ekblom

Analysiertes Unternehmen: Nordea

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,62 kr , was einem Rückgang von -90,58% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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