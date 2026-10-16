Chiphersteller Globalfoundries
Weitere Investitionen in Dresden im Blick
- Globalfoundries plant weiteres Wachstum über Sprint hinaus
- Berichte über Ausbau ab 2028 sind unbestätigt
- Silicon Saxony wächst mit neuen Werken deutlich
DRESDEN (dpa-AFX) - Das Dresdner Halbleiterwerk von Globalfoundries soll nach Vorstellungen des Unternehmens über das aktuelle Erweiterungsprojekt hinaus wachsen. Man visiere weitere Investitionen an, sagte ein Sprecher. Der aktuelle Erweiterungsbau ist demnach die erste Phase einer längerfristigen Vision für den Standort.
Einen Bericht des "Handelsblatts" zu einer geplanten Erweiterung ab 2028 mit einer Investitionssumme von 1,5 Milliarden Euro bestätigte der Sprecher nicht. Dabei handle es sich nicht um konkrete Pläne. Die Vision könne sich abhängig von den Entwicklungen am Markt ändern.
Vor einer Woche feierte der Mikrochiphersteller in Dresden Richtfest beim aktuellen Erweiterungsprojekt "Sprint". Zur aktuellen Reinraum- und Laborfläche auf 60.000 Quadratmetern kommen weitere 5.000 Quadratmeter hinzu. Die Investitionssumme liegt bei 1,1 Milliarden Euro; über den European Chips Act fließen 495 Millionen Euro Förderung in den Ausbau.
Halbleiterstandort "Silicon Saxony" wächst
Bereits mit der aktuell entstehenden Produktionserweiterungen bei Globalfoundries, der Eröffnung einer zusätzlichen Fabrik von Infineon sowie der Ansiedlung des taiwanischen Branchenriesen TSMC in Dresden wächst das "Silicon Saxony" als laut Wirtschaftsministerium Europas größter Mikroelektronikstandort bedeutend weiter. Das regionale Netzwerk besteht aus rund 3.600 Unternehmen mit über 80.000 Mitarbeitern. Die Beschäftigtenzahl soll bis 2040 auf rund 100.000 wachsen./jbl/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,72 % und einem Kurs von 52,71 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +21,47 %/+93,59 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Infineon Technologies - 623100 - DE0006231004
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Die Prognose wurde angehoben. Infineon erwartet inzwischen deutlich stärkeres Umsatzwachstum als noch Anfang des Jahres.
Das AI-Rechenzentrums-Geschäft entwickelt sich schneller als erwartet. Die erwarteten Umsätze aus diesem Bereich wurden auf etwa 1,5–1,6 Mrd. € für 2026 und rund 2,5 Mrd. € für 2027 taxiert.
Infineon investiert zusätzlich in Kapazitäten, weil die Nachfrage nach Leistungshalbleitern für Rechenzentren steigt.
Auf Charttechnik sollte man zwar nicht viel geben, aber es gibt Situationen, wo sie doch recht hat, und das ist immer dann, wenn sie möglichst vielen Anlegern schaden kann und ihnen Verluste bringt (den Rest der Zeit schadet sie Anlegern dadurch, dass sie "nicht recht hat", indem sie Fehlsignale produziert, sodass sie eigentlich immer schädlich ist und jeder die Finger davon lassen sollte).
Rücksetzer dieser Art wirken auf den ersten Blick stark, sind aber aus meiner Sicht im Kontext des Sektors nichts Ungewöhnliches.
Der Halbleiterbereich gehört strukturell zu den volatilsten Segmenten des Marktes. Rücksetzer von mehreren Prozentpunkten innerhalb kurzer Zeit sind dort eher die Regel als die Ausnahme. Entscheidend ist: An der fundamentalen Lage von IFX hat sich durch den heutigen Handelstag nichts geändert. Folglich besteht für mich derzeit kein Handlungsbedarf auf der Verkaufsseite.