UBS stuft Santander auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Santander von 14,30 auf 14,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Ignacio Cerezo schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 moderat nach unten. Die Spanier zählten in puncto Gewinnwachstum und Eigenkapitalrendite aber weiterhin zu den attraktivsten Banken, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 15:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,87 % und einem Kurs von 12,12EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:33 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,00
Kursziel alt: 14,30
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ignacio Cerezo
Analysiertes Unternehmen: Santander
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14,00
Kursziel alt: 14,30
Währung: EUR
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