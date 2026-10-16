Diese Aktie zahlt satte +4,21 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Downer EDI gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,21 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +4,84 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 14,71 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Downer EDI investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +1,44 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Downer EDI verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,21 % Dividendenrendite bietet Downer EDI ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +4,84 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Downer EDI für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,21 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 14,71. Downer EDI weist eine Marktkapitalisierung von 2,75 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,21 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Downer EDI ist ein australischer Dienstleister für Infrastruktur, Bergbau, Transport und Facility Management. Kernleistungen: Engineering, Wartung, Asset-Management, Schienen- und Straßenbau, Services für Energie und Telekom. Starke Position im australisch-neuseeländischen Infrastrukturmarkt. Wichtige Wettbewerber: CIMIC, Ventia, Lendlease. USP: integrierte End-to-End-Services, starke Präsenz im öffentlichen Sektor.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Downer EDI konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +4,84 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Downer EDI Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Downer EDI Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,71 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,21 %, eine Investition von etwa 23.753€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2027 0,290000 +7,41 % +4,21 % 2026 0,270000 +23,85 % +3,48 % 2025 0,218000 +55,71 % +3,83 % 2024 0,140000 -17,65 % +3,15 %

Warum Downer EDI für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,21 %

Stetiges Dividendenwachstum: +4,84 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 14,71

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 23.753 € 3.000 € 71.259 € 6.000 € 142.518 € 12.000 € 285.036 €

Downer EDI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,94 % 1 Monat +3,94 % 3 Monate -12,45 % 1 Jahr 0,00 %

Informationen zur Downer EDI Aktie

Es gibt 653 Mio. Downer EDI Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,75 Mrd. € wert.

Downer EDI Aktie jetzt kaufen?

Ob die Downer EDI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Downer EDI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.