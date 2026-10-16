Deutsche Bank Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 44 Euro

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Zitat:

Ein Ast im Meer hat keinen eigenen Kurs. Bei Flut treibt er bis an den Deich, bei Ebbe liegt er im Schlick. Mit dem Holz hat beides nichts zu tun.

Die Infineon-Aktie treibt derzeit ganz ähnlich. Binnen zwölf Monaten notierte sie zwischen 30,81 und 89,67 Euro. Das Geschäft ist in dieser Zeit gewachsen, die Jahresprognose wurde im Mai angehoben. Verdreifacht hat es sich nicht. Gestern sackte der Dax-Wert zeitweise um 9,8% ab, weil der Börsenkandidat Anthropic Investoren ein langsameres Umsatzwachstum präsentiert hatte. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 2,6%. Ebbe und Flut in einer einzigen Sitzung.





Dabei lohnt ein Blick auf das, was als Enttäuschung gehandelt wurde. Anthropic hat den Umsatz im dritten Quartal laut einem Investor aus der Präsentationsrunde um 45% zum Vorquartal auf 16,8 Mrd. Dollar gesteigert. Im Vorquartal hatte er sich noch mehr als verdoppelt. Ganz grundlos ist die Kopplung nicht: Infineon liefert Leistungshalbleiter für Rechenzentren und hatte sich dort für das abgelaufene Geschäftsjahr rund 1,5 Mrd. Euro Umsatz vorgenommen. Das ist etwa ein Zehntel des Konzernumsatzes. Gehandelt wird die Aktie, als wäre es das Ganze. Gegen die Strömung kommt auch eigene Stärke kaum an. TSMC, Auftragsfertiger von Nvidias KI-Chips, steigerte den Quartalsgewinn um 68,7% und verlor trotzdem 2%.

Wo Deutschlands größter Chiphersteller steht, entscheidet derzeit weniger die Bilanz aus Neubiberg als der Pegel in San Francisco. Wer die Aktie kauft, kauft die Gezeiten mit. Und der nächste Gezeitenwechsel ist schon angekündigt: der Börsengang von Anthropic, voraussichtlich nach den US-Zwischenwahlen im November...





Infineon ist Aixtron Kunde.

Daher fand ich das gesagte auch sehr auf Aixtron zutreffend.





Gruß

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