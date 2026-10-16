ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt Aixtron auf 'Hold' - Ziel 44 Euro
- Deutsche Bank Research hält Aixtron auf „Hold“
- Das Kursziel bleibt unverändert bei 44 Euro
- Besonders stark fiel die Entwicklung der Aufträge aus
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aixtron nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die Eckdaten des Halbleiterindustrie-Ausrüsters seien stark ausgefallen, wobei die Auftragsentwicklung herausgeragt habe, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,02 % und einem Kurs von 32,39 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +30,64 %/+67,96 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 44 Euro
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Ein Ast im Meer hat keinen eigenen Kurs. Bei Flut treibt er bis an den Deich, bei Ebbe liegt er im Schlick. Mit dem Holz hat beides nichts zu tun.
Die Infineon-Aktie treibt derzeit ganz ähnlich. Binnen zwölf Monaten notierte sie zwischen 30,81 und 89,67 Euro. Das Geschäft ist in dieser Zeit gewachsen, die Jahresprognose wurde im Mai angehoben. Verdreifacht hat es sich nicht. Gestern sackte der Dax-Wert zeitweise um 9,8% ab, weil der Börsenkandidat Anthropic Investoren ein langsameres Umsatzwachstum präsentiert hatte. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 2,6%. Ebbe und Flut in einer einzigen Sitzung.
Dabei lohnt ein Blick auf das, was als Enttäuschung gehandelt wurde. Anthropic hat den Umsatz im dritten Quartal laut einem Investor aus der Präsentationsrunde um 45% zum Vorquartal auf 16,8 Mrd. Dollar gesteigert. Im Vorquartal hatte er sich noch mehr als verdoppelt. Ganz grundlos ist die Kopplung nicht: Infineon liefert Leistungshalbleiter für Rechenzentren und hatte sich dort für das abgelaufene Geschäftsjahr rund 1,5 Mrd. Euro Umsatz vorgenommen. Das ist etwa ein Zehntel des Konzernumsatzes. Gehandelt wird die Aktie, als wäre es das Ganze. Gegen die Strömung kommt auch eigene Stärke kaum an. TSMC, Auftragsfertiger von Nvidias KI-Chips, steigerte den Quartalsgewinn um 68,7% und verlor trotzdem 2%.
Wo Deutschlands größter Chiphersteller steht, entscheidet derzeit weniger die Bilanz aus Neubiberg als der Pegel in San Francisco. Wer die Aktie kauft, kauft die Gezeiten mit. Und der nächste Gezeitenwechsel ist schon angekündigt: der Börsengang von Anthropic, voraussichtlich nach den US-Zwischenwahlen im November...
Vielleicht erhöht JP Morgan ja demnächst das Kursziel 🙄.
JP Morgan ging in der Analyse mit PT € 54 von einem Auftragseingang von 215 Millionen in Q3 aus. Bei der gross margin haben sie 44,7% erwartet und lagen auch dort deutlich daneben.