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    Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag mit Jan Taube

    Aufsichtsrat verlängert Vorstandsvertrag mit Jan Taube
    Foto: adobe.stock.com

    Essen (IRW-Press/16.10.2026) -
    * Neuer Fünf-Jahresvertrag
    * Laufzeit bis Ende 2031

    Der Aufsichtsrat der Staige One AG (WKN A3CQ5L / ISIN DE000A3CQ5L6; Börsen Frankfurt und Düsseldorf sowie Xetra und LS Exchange) hat beschlossen, den Vorstandsvertrag mit Jan Taube um fünf Jahre zu verlängern.

    Volker Gruhn, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Wir freuen uns, der Staige One AG die Zusammenarbeit mit Jan Taube bis Ende 2031 sichern zu können. Jan Taube ist neben Marvin Baudewig zum ‚Gesicht' der Staige One AG geworden. Seine Führungsqualitäten motivieren das Staige One-Team zu hervorragenden Leistungen – anfänglich im Sportbereich, inzwischen aber vor allem im Bereich der Staige One KI-Kamerafunktionen in zahlreichen Feldern des öffentlichen Lebens."

    Jan Taube: "Das Vertrauen des Aufsichtsrats ehrt und freut mich zugleich. Ich werde auch weiterhin zusammen mit meinem außerordentlich engagierten Team an der Umsetzung aller Möglichkeiten arbeiten, um unsere KI-Technik nutz- und ertragsbringend auszuweiten."

    Über die Staige One AG

    Die Staige One AG hat ein innovatives, KI-basiertes System (Software plus Kameratechnik) entwickelt, das Feldsportarten wie Fußball, Handball, Reiten, Feld- und Eishockey etc. aufzeichnen kann und damit Trainern und Spielern auch im Breitensport ermöglicht, das Spielgeschehen in Echtzeit und im Nachhinein zu analysieren. Zudem wird einem externen Publikum der digitale Zugang zu Live-Events sowie die Möglichkeit geboten, diese Übertragungen jederzeit im Nachgang zu verfolgen, z. B. in Form von On-Demand-Angeboten oder Postings in sozialen Medien. Die KI-gestützte Software wurde in Zusammenarbeit mit der adesso SE entwickelt, die größter Einzelaktionär der Staige ist und mit Prof. Volker Gruhn den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt. Strategischer Partner von Staige ist u.a. auch der BVB, der unter der Leitung von Lars Ricken das Staige-System für den Jugend- und Nachwuchsbereich mitentwickelt hat. Der BVB ist darüber hinaus auch selbst Aktionär der Staige One und mit seinem Finanzvorstand Thomas Treß im Aufsichtsrat vertreten. Die Daten für die KI-gestützten Analysen stammen inzwischen aus mehr als 250.000 Sportveranstaltungen, die Staige in den letzten Jahren erfasst und ausgewertet hat. Mit diesem USP ist das Staige-System das weltweit führende Erfassungs- und Analysetool für Breiten- und Amateurfeldsportarten, welches die Basis für internationale Kooperationen z.B. mit RTL in Luxemburg, in China sowie im Reitsport bildet. Den sich aus diesen Erfahrungen ergebenden einzigartigen Mix aus KI-Expertise in der Bildbe- und -verarbeitung, den Fähigkeiten in der Nutzung und Entwicklung diverser Hardwarelösungen zur Bildgenerierung sowie der speziellen Software-Plattform, die flexibel für diverse Use-Cases entwickelt wurde, nutzt Staige One seit 2025 beim Aufbau des neuen Geschäftsbereichs "Staige for Industries". Hier entwickelt Staige One auf Basis von KI-Bildverarbeitung spezielle Lösungen für den Non-Sports-Bereich für unterschiedlichste Use-Cases in vielen Bereichen wie z.B. der inneren und äußeren Sicherheit, der Industrie, Logistik und dem Handel, und führt diese Anwendungen zur Marktreife.

    (Ende)

    Aussender: Staige One AG
    Adresse: Hafenstr. 100, 45356 Essen
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Jan Taube
    Tel.: +49 201 2468510
    E-Mail: info@staige.com
    Website: www.staige.com

    ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie)
    Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt
    Weitere Handelsplätze: XETRA



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    Die SPAC ONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 2,49EUR auf Lang & Schwarz (16. Oktober 2026, 12:54 Uhr) gehandelt.






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