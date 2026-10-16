CoreWeave Registered (A) Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 16.10.2026

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei CoreWeave Registered (A) insgesamt ein Minus von -11,98 % zu verkraften.

Die CoreWeave Registered (A) Aktie notiert aktuell bei 59,41€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,67 % nachgegeben, was einem Verlust von -2,27 € entspricht. Die Talfahrt der CoreWeave Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,96 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 59,41€, mit einem Minus von -3,67 %. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht hat die CoreWeave Registered (A) Aktie damit -19,16 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -15,87 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -4,71 % verloren.

Während CoreWeave Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,16 %.

CoreWeave Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,16 % 1 Monat -15,87 % 3 Monate -11,98 % 1 Jahr -50,27 %

Informationen zur CoreWeave Registered (A) Aktie

Stand: 16.10.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 459 Mio. CoreWeave Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 27,30 Mrd.EUR € wert.

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Lohnt sich ein Investment in die CoreWeave Registered (A) Aktie?

Ob die CoreWeave Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur CoreWeave Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.