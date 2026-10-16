Buffett ist abgetreten – jetzt baut Bill Ackman ein neues Berkshire Hathaway

Im Mittelpunkt steht die börsennotierte Howard Hughes Holdings , bislang vor allem als Entwickler großer Wohn- und Gewerbequartiere bekannt. Ackman, der den Verwaltungsrat leitet, will den Konzern zu einer breit aufgestellten Investmentholding umbauen. Den Grundstein legte er im Juni mit der Übernahme des Spezialversicherers Vantage Group für rund 2,1 Milliarden US-Dollar. Ende September konkretisierte Ackman seine Strategie.

Warren Buffett hat sich nach mehr als sechs Jahrzehnten von der Spitze seines Investmentimperiums Berkshire Hathaway verabschiedet. Seit Januar führt Greg Abel den Konzern, im September gab Buffett auch den Verwaltungsratsvorsitz ab. Der Hedgefonds-Milliardär Bill Ackman, einer seiner größten Bewunderer, arbeitet nun daran, ein zweites Berkshire Hathaway aufzubauen. Und sein Plan nimmt zunehmend konkrete Formen an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Howard Hughes soll künftig wesentlich weniger eigenes Kapital in Immobilien binden. Stattdessen will das Unternehmen externe Investoren an seinen Projekten beteiligen und rund 80 Prozent des Eigenkapitals freisetzen, das derzeit in ertragsbringenden Immobilien steckt. Innerhalb von fünf Jahren könnten aus Grundstücksverkäufen, Wohnungsprojekten und laufenden Immobilienerträgen insgesamt 2,5 bis 3 Milliarden US-Dollar verfügbar werden. Ackman möchte möglichst viel davon in das Versicherungsgeschäft investieren.

Die Parallelen zu Berkshire Hathaway sind eindeutig. Buffett baute seinen Konzern maßgeblich mithilfe von Versicherungen auf. Heute stellen der Autoversicherer GEICO, die Rückersicherungssparte Berkshire Hathaway Reinsurance Group (mit General Re und der Kölnischen Rück in Deutschland) und der Direktversicherungs-Bereich Berkshire Hathaway Primary Group (mit National Indemnity und zahlreichen Sach- und Spezialversicherern) das umsatzstärkste Segment im Berkshire-Konzern.

Der eigentliche Grund, warum das Versicherungsgeschäft für Berkshire Hathaway so wertvoll ist, liegt im sogenannten "Float", also den Versicherungsreserven, die dadurch entstehen, dass Versicherte ihre Prämien im Voraus bezahlen, während eventuelle Schäden oft erst Jahre später reguliert werden müssen. Obwohl dieses Geld rein rechtlich nicht Berkshire gehört, kann der Konzern diese enormen Mittel in der Zwischenzeit gewinnbringend am Markt investieren, beispielsweise in Aktien wie Apple und Coca-Cola oder zur Finanzierung ganzer Tochterunternehmen. Dieser zinslose Investment-Hebel, der Berkshire als gigantische Liquiditätsbasis für strategische Zukäufe dient, summierte sich Ende 2025 auf astronomische 176 Milliarden US-Dollar.

Diesen lukrativen Mechanismus möchte Ackman nun auch nutzen. Die Vermögensverwaltung seiner Investmentgesellschaft Pershing Square soll das Anlageportfolio von Vantage übernehmen, ohne dafür zusätzliche Gebühren zu verlangen. Der Vorteil gegenüber einem klassischen Hedgefonds ist, dass das Kapital langfristiger zur Verfügung steht. Ackman ist dadurch weniger abhängig davon, ob Investoren ihr Geld aus seinen Fonds abziehen.

Ackmans Ziel ist eine Holding, die gleichzeitig vom Versicherungsgeschäft, den Kapitalanlagen und einem zunehmend kapitaleffizienten Immobiliengeschäft profitiert. Hinzukommen könnten Beteiligungen an weiteren Unternehmen. Wie weitreichend der Umbau werden soll, zeigen frühere Berechnungen des Managements. Während bislang rund 80 Prozent des geschätzten Unternehmenswertes aus Immobilien stammen, könnten bis 2030 etwa zwei Drittel aus anderen Geschäftsbereichen kommen.

Bemerkenswert ist, dass Berkshire Hathaway unter Greg Abel derzeit teilweise die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Während Ackman Kapital aus Immobilien freisetzen möchte, investiert das Original Milliarden in den amerikanischen Wohnungsbau. Im Juli schloss Berkshire die Übernahme des Hausbauers Taylor Morrison ab. Der Unternehmenswert der Transaktion lag einschließlich Schulden bei rund 8,5 Milliarden Dollar. Hinzu kommen ein ausgebautes Engagement bei Lennar sowie weitere Aktivitäten im amerikanischen Hausbausektor.

Anleger können über die an der New Yorker Börse gehandelte Aktie mit dem Kürzel HHH unmittelbar auf Ackmans Strategie setzen. Der Investor selbst sieht enormes Wertsteigerungspotenzial. Sollte Ackmans Strategie aufgehen, könnte sich der Aktienkurs von Howard Hughes Holdings bis 2030 mehr als verdreifachen. Das Management hält dann einen Unternehmenswert von 211 US-Dollar je Aktie für erreichbar. Aktuell kostet das Papier knapp 70 US-Dollar. Voraussetzung für eine solche Kursrallye wäre allerdings, dass die Börse die ambitionierten Bewertungen des Managements übernimmt.

Denn Ackman muss erst beweisen, dass sein Modell funktioniert. Versicherungen bergen erhebliche Risiken durch Großschäden, Fehlkalkulationen und mögliche Verluste bei Kapitalanlagen. Zudem ist das Immobiliengeschäft konjunkturabhängig und die Umstrukturierung noch nicht abgeschlossen. Vor allem aber besitzt Berkshire einen Vorsprung von mehreren Jahrzehnten. Buffett hat gezeigt, dass sein Modell unterschiedlichste Wirtschaftskrisen überstehen kann, Ackman muss diesen Nachweis erst noch liefern.

Ob der Hedgefonds-Manager mit seiner Berkshire-Kopie oder Abel mit dem (leicht abgeänderten) Original mehr Erfolg hat, wird sich zeigen. Auch wenn Buffett mit seiner Strategie über sechs Jahrzehnte erfolgreich war, heißt das nicht, dass es auch das richtige Rezept für die nächsten Jahrzehnte ist.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion



