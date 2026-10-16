Silber nach dem Crash: Die 100 USD rücken in weite Ferne

Im Schnitt erwartet die Bank für 2026 einen Preis von 70,75 US-Dollar je Feinunze, für 2027 dann 64 US-Dollar. Bis 2029 soll der Durchschnitt auf 52 US-Dollar sinken. Zum Jahresende 2026 peilt HSBC 70 US-Dollar an, Ende 2027 sollen es 65 US-Dollar sein.

Die Rekordjagd ist vorbei, der Ausverkauf offenbar auch. HSBC-Rohstoffexperte James Steel sieht Silber inzwischen nahe an einem fundamental gerechtfertigten Niveau und lässt seine Prognosen unverändert.

Dahinter steht ein Jahr der Extreme. Am 29. Januar kletterte Silber auf das Allzeithoch von 121 US-Dollar, angetrieben von Zollsorgen, knappen Beständen in London und einem Goldpreis nahe 5.600 US-Dollar.

Dann drehte der Wind: Der Konflikt im Nahen Osten trieb Anleger in den Dollar, hohe Ölpreise schürten Inflationsangst. Bis zum 17. Juli rutschte Silber auf rund 54 US-Dollar ab.

Für eine kräftige Erholung fehlt laut HSBC der Treibstoff. Die US-Notenbank unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh hob die Zinsen im September um 25 Basispunkte an, die Hausökonomen rechnen mit einem weiteren Schritt im Dezember. Ein fester Dollar dürfte eine neue Rallye zusätzlich bremsen. Die 100-Dollar-Marke sieht Steel auf absehbare Zeit außer Reichweite, solange keine neuen Zollängste aufflammen.

Auch die physische Nachfrage schwächelt. Die Industrie dürfte 2026 nur noch 642 Millionen Unzen abnehmen, nach 657 Millionen im Vorjahr. Vor allem Solarhersteller sparen Silber ein oder ersetzen es durch Kupfer.

Ganz abschreiben will die Bank das Metall nicht. Große Barren sind bei institutionellen Investoren in China und Indien gefragt, Chinas Importe legten in den ersten acht Monaten um 45 Prozent zu. Geopolitische Risiken und ausufernde Staatsschulden stützen zusätzlich. Das Marktdefizit schrumpft von 140 Millionen Unzen im Jahr 2025 auf nur noch 5 Millionen. Fallen die Zinserhöhungen milder aus als erwartet, hat Silber Luft nach oben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

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