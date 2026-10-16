🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Das ist jetzt noch drin!

    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber nach dem Crash: Die 100 USD rücken in weite Ferne

    Silber hat 2026 eine wilde Fahrt hinter sich. Die Analysten von HSBC halten am Preisziel von 70 US-Dollar fest und sehen steigende Zinsen, einen festen Dollar und schwache Industrienachfrage als Bremse für eine Rallye.

    Für Sie zusammengefasst
    Das ist jetzt noch drin! - Silber nach dem Crash: Die 100 USD rücken in weite Ferne
    Foto: Unsplash

    Die Rekordjagd ist vorbei, der Ausverkauf offenbar auch. HSBC-Rohstoffexperte James Steel sieht Silber inzwischen nahe an einem fundamental gerechtfertigten Niveau und lässt seine Prognosen unverändert.

    Im Schnitt erwartet die Bank für 2026 einen Preis von 70,75 US-Dollar je Feinunze, für 2027 dann 64 US-Dollar. Bis 2029 soll der Durchschnitt auf 52 US-Dollar sinken. Zum Jahresende 2026 peilt HSBC 70 US-Dollar an, Ende 2027 sollen es 65 US-Dollar sein.

    Dahinter steht ein Jahr der Extreme. Am 29. Januar kletterte Silber auf das Allzeithoch von 121 US-Dollar, angetrieben von Zollsorgen, knappen Beständen in London und einem Goldpreis nahe 5.600 US-Dollar.

    Dann drehte der Wind: Der Konflikt im Nahen Osten trieb Anleger in den Dollar, hohe Ölpreise schürten Inflationsangst. Bis zum 17. Juli rutschte Silber auf rund 54 US-Dollar ab.

    Für eine kräftige Erholung fehlt laut HSBC der Treibstoff. Die US-Notenbank unter ihrem neuen Chef Kevin Warsh hob die Zinsen im September um 25 Basispunkte an, die Hausökonomen rechnen mit einem weiteren Schritt im Dezember. Ein fester Dollar dürfte eine neue Rallye zusätzlich bremsen. Die 100-Dollar-Marke sieht Steel auf absehbare Zeit außer Reichweite, solange keine neuen Zollängste aufflammen.

    Auch die physische Nachfrage schwächelt. Die Industrie dürfte 2026 nur noch 642 Millionen Unzen abnehmen, nach 657 Millionen im Vorjahr. Vor allem Solarhersteller sparen Silber ein oder ersetzen es durch Kupfer.

    Ganz abschreiben will die Bank das Metall nicht. Große Barren sind bei institutionellen Investoren in China und Indien gefragt, Chinas Importe legten in den ersten acht Monaten um 45 Prozent zu. Geopolitische Risiken und ausufernde Staatsschulden stützen zusätzlich. Das Marktdefizit schrumpft von 140 Millionen Unzen im Jahr 2025 auf nur noch 5 Millionen. Fallen die Zinserhöhungen milder aus als erwartet, hat Silber Luft nach oben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 60,70$, was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Das ist jetzt noch drin! Silber nach dem Crash: Die 100 USD rücken in weite Ferne Silber hat 2026 eine wilde Fahrt hinter sich. Die Analysten von HSBC halten am Preisziel von 70,75 USD fest und sieht steigende Zinsen, festen Dollar und schwache Industrienachfrage als Bremse für Rallyes.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     