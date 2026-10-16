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    CSL Group übernimmt SIMPL Wireless, um Critical Connectivity nach Nordamerika zu bringen

    CSL Group übernimmt SIMPL Wireless, um Critical Connectivity nach Nordamerika zu bringen
    Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress

    Durch die Integration von Multi-Carrier-eSIM, einer einheitlichen Konnektivitätsmanagementplattform und Partnerschaften mit führenden US-amerikanischen Mobilfunkanbietern erweitert CSL seine globale IoT-Konnektivitätsplattform.

    LONDON und DULUTH, Ga., 16. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die CSL Group, der weltweit führende Anbieter von Critical Connectivity, hat SIMPL Wireless, den in den USA ansässigen Anbieter von IoT eSIM-Konnektivität, übernommen. Durch die Übernahme erhält CSL eine Heimat in Nordamerika und bietet seinen Kunden eine einfache, schnelle und vollständig kontrollierbare Konnektivität innerhalb eines einzigen, ausfallsicheren Konnektivitätsdienstes.

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    Jason Morrow, CEO, SIMPL Wireless

    Da IoT-Netzwerke über Ländergrenzen hinweg immer größer werden, müssen Unternehmen alle SIM-Karten, Verträge und Netzwerke von einem zentralen Ort aus verwalten können. Einheitliches Management senkt die Kosten und beschleunigt die Bereitstellung, während die Ausfallsicherheit mehrerer Netzwerke die Geräte auch bei einem Netzwerkausfall verbunden hält.

    Mit dieser Akquisition, der zweiten von CSL im Jahr 2026 nach IoTM Solutions im Juli, wird die Fähigkeit von CSL gestärkt, Kunden beim Aufbau robuster IoT-Infrastrukturen zu unterstützen – mit der Verfügbarkeit und der operativen Kontrolle, die lebens-, missions- und geschäftskritische Anwendungen erfordern.

    Einfach. Schnell. Dein.

    SIMPLs Versprechen ist einfach, schnell und gilt für Sie: Eine Konnektivität, die schnell einsatzbereit ist, auf den SIM-Karten, APNs, Hardware und Mobilfunkverträgen läuft, die Kunden bereits besitzen, und ihnen die Kontrolle über jede Verbindung ermöglicht. EverSIM, seine Multi-Carrier-eSIM, die auf der unveränderten, GSMA SAS-zertifizierten Thales eUICC-Infrastruktur basiert und nativ für SGP.22 und SGP.32 ist, gibt Kunden die Möglichkeit, Konnektivität von SIMPL zu kaufen oder ihre eigene von bis zu 100 Mobilfunknetzbetreibern mitzubringen, mit 5G Standalone-Unterstützung und rückwärtskompatibel zu NB-IoT. Eine einzelne SIM-SKU verfügt über ein natives primäres Netzbetreiberprofil, und Kunden können sich überall lokalisieren, indem sie lokale Profile drahtlos herunterladen. Dabei gibt es Backup-Profile, die automatisch einspringen, wenn das primäre Netz ausfällt, und diese wieder zurückgeben, wenn es wiederhergestellt ist. Compass, die zentrale Plattform des Unternehmens, bietet Kunden ein Dashboard und eine API zur Aktivierung, Überwachung und Verwaltung von SIMPL-SIM-Karten neben bestehenden SIM-Karten von Mobilfunkanbietern, mit automatischer Selbstheilung durch automatisches Profil-Fallback.

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