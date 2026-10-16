Plusvisionen-Analyse
Steico Aktie - Fortsetzung der Baisse?
Lichtblicke gibt es bei den Steico-9-Monatszahlen, die am Dienstag (13. Oktober) veröffentlicht wurden, bei der Topline. Der Kosten- und Preisdruck ist allerdings groß. Wie es mit der Aktie weitergeht.
Charttechnisch ist die Situation bei Steico sehr heikel: Die Aktie knapp unter das Niveau vom Dezember 2024 gerutscht, aber noch nicht nachhaltig. Noch könnte sich das neue Tief als Bärenfalle erweisen. Dafür müsste sich das Papier allerdings über 17 Euro stabilisieren und möglichst bald wieder nach oben bewegen. Anzeichen dafür gibt es. Wie es mit der Steico-Aktie weitergeht. Weiterlesen
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