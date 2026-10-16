AKTIE IM FOKUS 2
Aixtron erholt - Starkes Quartal treibt Markterwartungen an
- Aixtron übertrifft Erwartungen bei Auftrag und Gewinn
- Hoher Auftragseingang stärkt Aixtrons Perspektive für 2027
- Aktie erholt sich nach fast 13 Prozent Verlust
(Neu: Xetra-Kurs)
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine überraschend gute Geschäftsentwicklung von Aixtron im dritten Quartal und positive Äußerungen zu 2027 haben am Freitag eine Kurserholung des Chipindustrie-Ausrüsters vorangetrieben. Gegen Mittag notierten die Papiere mit 32,34 Euro noch 4,4 Prozent im Plus. Allerdings hatten sie am Vortag wegen der schlechten Tech- und KI-Stimmung auch fast 13 Prozent an Wert verloren. 2026 steht ein Kursverlust von gut 11 Prozent auf dem Zettel.
Der im MDax notierte Konzern übertraf auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen im abgelaufenen Quartal mit Auftragseingang und operativer Profitabilität die Analystenerwartungen.
"Unser Auftragseingang wird weiterhin von der hohen Nachfrage nach Anlagen für Laseranwendungen in der KI-Datencenter-Kommunikation getragen", sagte der Vorstandsvorsitzende Felix Grawert laut Mitteilung vom Donnerstagabend. Zugleich habe ein vorteilhafter Produktmix zu einer Profitabilität deutlich über den Markterwartungen beigetragen. Zudem erklärte Grawert: "Der hohe Auftragseingang stärkt die Visibilität und die Geschäftsperspektiven für das Jahr 2027 deutlich."
Zwar signalisiere der unveränderte Jahresausblick des Unternehmens eine schwächere Bruttomarge im Schlussquartal wegen eines dann wohl ungünstigeren Produktmixes, dennoch dürften die Markterwartungen in puncto Profitabilität 2026 leicht steigen, schrieb Branchenexperte Craig McDowell von der Bank JPMorgan. "Wichtiger ist aber, dass wir angesichts des starken Auftragseingangs davon ausgehen, dass die Konsensschätzungen für die Umsatz- und Gewinnentwicklung für 2027 nach oben korrigiert werden."
Analyst Om Bakhda vom Investmenthaus Jefferies äußerte sich ebenfalls positiv zu den Perspektiven für das kommende Jahr. Die Beschleunigung des Auftragseingangs impliziere für 2027 einen Umsatz deutlich über der aktuellen Markterwartung. Zudem unterstreiche der Umsatzsprung vom zweiten zum dritten Quartal, dass Aixtron in der Produktion erfolgreich von einer auf zwei Arbeitsschichten umstelle.
Mit dem Kursanstieg vom Freitag verteidigen die Aixtron-Aktien weiterhin die Chartunterstützung im Bereich um die 31 Euro, die sie am Vortag nur knapp gehalten hatten. Auf der Oberseite wartet die 21-Tage-Linie bei 36,19 Euro als einer der nächsten Widerstände./mis/ajx/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie
Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 30.790 auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 13:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 47,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 42,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 54,00EUR was eine Bandbreite von +30,72 %/+68,07 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AIXTRON - A0WMPJ - DE000A0WMPJ6
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AIXTRON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.
https://nl.inside-boersenplatz.de/online.php?u=L60HTov11245
Ein Ast im Meer hat keinen eigenen Kurs. Bei Flut treibt er bis an den Deich, bei Ebbe liegt er im Schlick. Mit dem Holz hat beides nichts zu tun.
Die Infineon-Aktie treibt derzeit ganz ähnlich. Binnen zwölf Monaten notierte sie zwischen 30,81 und 89,67 Euro. Das Geschäft ist in dieser Zeit gewachsen, die Jahresprognose wurde im Mai angehoben. Verdreifacht hat es sich nicht. Gestern sackte der Dax-Wert zeitweise um 9,8% ab, weil der Börsenkandidat Anthropic Investoren ein langsameres Umsatzwachstum präsentiert hatte. Aus dem Handel ging er mit einem Minus von 2,6%. Ebbe und Flut in einer einzigen Sitzung.
Dabei lohnt ein Blick auf das, was als Enttäuschung gehandelt wurde. Anthropic hat den Umsatz im dritten Quartal laut einem Investor aus der Präsentationsrunde um 45% zum Vorquartal auf 16,8 Mrd. Dollar gesteigert. Im Vorquartal hatte er sich noch mehr als verdoppelt. Ganz grundlos ist die Kopplung nicht: Infineon liefert Leistungshalbleiter für Rechenzentren und hatte sich dort für das abgelaufene Geschäftsjahr rund 1,5 Mrd. Euro Umsatz vorgenommen. Das ist etwa ein Zehntel des Konzernumsatzes. Gehandelt wird die Aktie, als wäre es das Ganze. Gegen die Strömung kommt auch eigene Stärke kaum an. TSMC, Auftragsfertiger von Nvidias KI-Chips, steigerte den Quartalsgewinn um 68,7% und verlor trotzdem 2%.
Wo Deutschlands größter Chiphersteller steht, entscheidet derzeit weniger die Bilanz aus Neubiberg als der Pegel in San Francisco. Wer die Aktie kauft, kauft die Gezeiten mit. Und der nächste Gezeitenwechsel ist schon angekündigt: der Börsengang von Anthropic, voraussichtlich nach den US-Zwischenwahlen im November...
Vielleicht erhöht JP Morgan ja demnächst das Kursziel 🙄.
JP Morgan ging in der Analyse mit PT € 54 von einem Auftragseingang von 215 Millionen in Q3 aus. Bei der gross margin haben sie 44,7% erwartet und lagen auch dort deutlich daneben.