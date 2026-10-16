Plusvisionen-Analyse
Flatexdegiro Aktie - üppiges Aktienrückkaufprogramm
Der Online-Broker will ein 100-Millionen-Euro-Aktienrückkaufprogramm auflegen. Wird das dem Kurs helfen?
Der September war ein bitterer Monat für die FlatexDegiro-Aktie: Der Kurs durchschlug gleich drei bedeutende Haltezonen. Zeitweise ist das Papier des Online-Brokers auf das Niveau des seit Ende 2022 bestehende Aufwärtstrends zurückgefallen. Ist dieser robust genug den Kursrückgang zu stoppen? Für Stabilisierung könnte ein nun großes Aktienrückkaufprogramm sorgen. Weiterlesen
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