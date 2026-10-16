Schwesig fordert Entlastung bei Heizöl-Preisen
- MV fordert Ausweitung der Entlastung auf Heizöl
- Heizöl ist fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr
- Ländliche Regionen mit Ölheizungen besonders betroffen
BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem Tankrabatt fordert Mecklenburg-Vorpommern im Bundesrat eine Ausweitung der Energiepreis-Entlastung auf Heizöl. "Die Preise für Heizöl sind ebenso gestiegen wie die Spritpreise", erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Heizöl sei fast doppelt so teuer wie vor einem Jahr.
"Die Preissteigerungen treffen besonders die ländlichen Regionen, in denen Ölheizungen am meisten verbreitet sind", so Schwesig. Besonders Betroffene müssten unterstützt werden. Der Antrag wird nach den Angaben nun in den Ausschüssen des Bundesrats beraten./ili/DP/nas
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Ich stelle einen Artikel ein den ich im Thread Frontline geschriben habe und hier auch reinpasst: