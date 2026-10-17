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    Gas statt Batteriespeicher

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    Kostenfalle: Setzt Deutschland auf die falsche Energie-Technologie?

    Bei Dunkelflauten setzt Deutschland auf Gaskraftwerke. Diese dienen als flexible Absicherung, wenn kein Wind weht und keine Sonne scheint. Doch eine Studie zeigt, Batteriespeicher wären oft die kostengünstiger Lösung.

    Gas statt Batteriespeicher - Kostenfalle: Setzt Deutschland auf die falsche Energie-Technologie?
    Foto: Oliver Berg - dpa

    Flexibilitätsproblem der Energiewende

    Die Energiewende in Deutschland schreitet voran: So lag der Anteil erneuerbarer Energien an der Bruttostromerzeugung im ersten Halbjahr 2026 bei 59,1 Prozent. Den größten Anteil unter den erneuerbaren Energieträgern machen dabei Windkraft und Photovoltaik aus, gefolgt von Biogas und Wasserkraft. Dies zeigen Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis)

    Doch wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht – man spricht dann von sogenannten Dunkelflauten – braucht Deutschland natürlich weiterhin Strom. Die Bundesregierung setzt als Lösung auf hochflexible Gaskraftwerke und plant dafür Investitionen in Milliardenhöhe. 

    Eine Studie des Batteriespeicherentwicklers Field zeigt dabei, dass Dunkelflauten in Deutschland deutlich kürzer sind als bisher angenommen. Mehr als 95 Prozent aller Versorgungslücken enden innerhalb von 16 Stunden. Zwischen 82 und 87 Prozent dauern maximal zehn Stunden und zwischen 44 und 57 Prozent aller Dunkelflauten dauern weniger als vier Stunden. 

    Batteriespeicher in vielen Fällen deutlich günstiger als Gaskraftwerke

    Eine Studie des renommierten Energieanalysehauses Wood Mackenzie kommt jedoch zu dem Ergebnis, dass Batteriespeicher bei kurzfristigen Stromengpässen bereits heute kostengünstiger sind als Gaskraftwerke. 

    In allen 43 Märkten, in denen beide Technologien modelliert wurden, sind laut Wood Mackenzie Speicher mit vier Stunden Entladedauer zur Deckung von Lastspitzen günstiger als offene Gasturbinen. Gasturbinen sind knapp und die Gaspreise schwanken stark. Gleichzeitig senkt die wachsende Batterieproduktion die Speicherkosten langfristig.

    Wood Mackenzie erwartet für Europa bis 2031 eine Senkung der Investitionskosten für schlüsselfertige Batteriespeicher um zwölf Prozent. Im Jahr 2026 waren diese noch um rund zwei Prozent gestiegen.

    Gaskraftwerke brauchen viel mehr staatliche Förderung

    Besonders brisant ist eine deutsche Modellrechnung von LCP Delta, über die Elektroauto-News berichtet. Demnach benötigt ein Speicher mit zehn Stunden Entladedauer durchschnittlich rund 31 Euro Förderung je Kilowatt und Jahr. Ein vergleichbares Gas-und-Dampf-Kraftwerk benötigt hingegen 102 Euro – mehr als das Dreifache.

    Würden zwei Gigawatt Gasleistung durch entsprechend ausgelegte Batteriespeicher ersetzt, könnten Verbraucher der Untersuchung zufolge jährlich bis zu 166 Millionen Euro sparen. 

    Gaskraftwerke für seltene lange Dunkelflauten noch nötig

    Mehrtägige Dunkelflauten bleiben eine Herausforderung, da Batteriespeicher mit einer Entladedauer von wenigen Stunden solche Phasen nicht überbrücken können, ohne erneut aufgeladen zu werden. Solange ausreichend dimensionierte Speicher fehlen, ist das Stromsystem weiterhin auf steuerbare Kraftwerke oder andere Lösungen angewiesen, die auch längere Versorgungslücken abdecken können.

    Den Analysen zufolge lässt sich daraus jedoch kein Bedarf für einen massiven Neubau von Gaskraftwerken ableiten. Ausschlaggebend sind die Häufigkeit und die Dauer von Engpässen. Wenn günstigere Batteriespeicher einen größeren Teil der kurzen Dunkelflauten übernehmen, könnte der Bedarf an zusätzlicher Gasleistung geringer ausfallen. Dies müsste in der deutschen Kraftwerksplanung entsprechend berücksichtigt werden.

    Die staatliche Kraftwerksstrategie schreibt immerhin vor, dass die neuen, staatlich geförderten Gaskraftwerke in Deutschland zwingend wasserstofffähig ("H2-ready") gebaut werden müssen. In Zukunft könnte grüner Wasserstoff dann bei langen Dunkelflauten zum Einsatz kommen. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Erdgas wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,19 % und einem Kurs von 3,117USD auf Ariva Indikation (16. Oktober 2026, 22:10 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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