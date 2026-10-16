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    AKTIEN IM FOKUS

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    Autosektor erholt - Deutsch-französische Auto-Initiative

    Für Sie zusammengefasst
    • Europas Autosektor erholt sich vom Sechsjahrestief
    • Klassische Branchen stützen Europas Autoaktien
    • Auto-Paket stärkt E-Mobilität und lockert CO₂-Regeln
    AKTIEN IM FOKUS - Autosektor erholt - Deutsch-französische Auto-Initiative
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Der europäische Automobilsektor hat sich am Freitag von seinem in der Vorwoche erreichten Sechsjahrestief deutlicher nach oben abgesetzt. Er gewann als bester Branchen-Index aus dem Stoxx 600 am spätem Mittag 2,3 Prozent. Klassische Industriebranchen waren vor dem Wochenende generell gefragt.

    "Industrie, Chemie und Automobile mögen weniger Zukunftsfantasie versprühen - in diesen Tagen zahlt sich das klassische Branchenprofil jedoch aus", schrieb Marktexperte Salah-Eddine Bouhmidi vom Broker IG. Damit bezog er sich auf die geringere Technologiewerte-Abhängigkeit des Dax und den Ausverkauf zur Wochenmitte bei KI- und Halbleiteraktien angesichts der jüngsten US-Inflationsdaten und Zinssorgen.

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    Stützen dürfte den Autosektor vor dem Wochenende zudem eine Einigung zwischen Deutschland und Frankreich auf ein gemeinsames Auto-Paket. "Wir streben eine deutliche Senkung der CO2-Emissionen an und stärken zugleich Europas Kapazitäten für die Entwicklung und Fertigung der nächsten Generation von Elektrofahrzeugen", teilten beide Seiten mit. Bundeskanzler Friedrich Merz sieht in der Einigung ein Investitionssignal an die Industrie. Auch das EU-weite Verbot von Verbrennungsmotoren soll wohl noch stärker gelockert werden als bisher geplant.

    "Mehr Flexibilität bei CO2-Flottengrenzwerten für Pkw ist ein wichtiges Signal zur finanziellen Unterstützung der europäischen Automobilindustrie bei ihrem Umstieg auf Elektromobilität", kommentierte das Centrum für Europäische Politik (cep).

    Die im Dax notierten Papiere der Autohersteller legten am späten Mittag deutlich zu, am stärksten die Vorzüge von Volkswagen mit plus 3,9 Prozent. BMW und Mercedes gewannen jeweils um die dreieinhalb Prozent.

    Im MDax lagen die Zulieferer Aumovio und Schaeffler mit Aufschlägen von 5,8 und 4,9 Prozent auf den vorderen Plätzen./ajx/mis/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 57,18 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +1,27 %/+73,61 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um eine mögliche Unterbewertung der Mercedes-Benz-Aktie, die Dividende als Kurspuffer und das unverändert fortgesetzte Aktienrückkaufprogramm. Belastend wirken im dritten Quartal 8 % weniger Pkw-Verkäufe, ein Absatzeinbruch in China um fast ein Drittel und Rückgänge im Top-End-Segment. Als Lichtblick gilt der Rekordabsatz bei Elektroautos. Markenstärke und technisches Know-how werden als Gründe für Nachkäufe genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.

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    dpa-AFX
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