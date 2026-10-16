Binect: Thomas Rickert wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Vertrauter Kopf, neue Rolle: Thomas Rickert übernimmt den Aufsichtsratsvorsitz der maxx26 AG. Nach dem Binect-Verkauf bereitet das Unternehmen zudem einen Aktienrückkauf vor.
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- Thomas Rickert wurde vom Amtsgericht Köln bestellt und anschließend zum neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der maxx26 AG gewählt.
- Rickert war bereits von 2020 bis 2025 Mitglied des Kontrollgremiums der damaligen Max 21 AG beziehungsweise Binect AG.
- Er folgt auf Ronald Gerns, der sein Mandat nach dem Verkauf der Binect GmbH zum 1. Oktober 2026 niedergelegt hatte.
- Der Verkauf der Tochtergesellschaft Binect GmbH wurde am 1. Oktober 2026 vollzogen.
- Der Quartalsabschluss zum 30. September 2026 dient als Grundlage für die erste Phase des Aktienrückkaufs und die endgültige Festlegung des Rückkaufpreises.
- Details zum Aktienrückkaufprogramm sollen Ende Oktober bekanntgegeben werden; der Rückkauf soll Anfang November starten.
Der Kurs von Binect lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,83 % im Minus.
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