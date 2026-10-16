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    AKTIE IM FOKUS 2

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    Nordex zweistellig im Plus - Geschäftsentwicklung überzeugt

    Für Sie zusammengefasst
    • Nordex hebt nach starkem Quartal die Jahresziele an
    • Aktie legt 12,7 Prozent auf 39,28 Euro zu
    • MWB Research erhöht Kursziel von 44 auf 47 Euro
    AKTIE IM FOKUS 2 - Nordex zweistellig im Plus - Geschäftsentwicklung überzeugt
    Foto: Bernd Wüstneck - dpa-Zentralbild

    (neu: Kurs, Experten und Details)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Anhebung der Jahresziele nach einem überraschend starken Quartal hat den Papieren von Nordex am Freitag kräftigen Rückenwind verliehen. Bis zum frühen Nachmittag verbuchten sie einen Zuwachs von 12,7 Prozent auf 39,28 Euro. Mit deutlichem Abstand lagen sie damit an der MDax -Spitze. Der Index der mittelgroßen Börsenwerte gewann 1,8 Prozent.

    Das jüngst etwas eingetrübte Chartbild hellt sich nun wieder merklich auf. Die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend ließen die Nordex-Papiere am Freitag ebenso hinter sich wie die 50-Tage-Linie als Indikator für den mittelfristigen Verlauf. Mit in der Spitze gut 40 Euro kratzen sie zudem an der noch stärker beachteten 200-Tage-Linie, die relevant ist für den längerfristigen Trend.

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    Ein Händler sprach von einer beeindruckenden Entwicklung des Windturbinenbauers im dritten Jahresviertel. Die neuen Unternehmensziele lägen zudem über den Erwartungen am Markt. Nordex habe beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen selbst die optimistischsten Erwartungen noch überboten, schrieb Analyst Constantin Hesse von Jefferies zu den Quartalszahlen.

    Ähnlich argumentierte Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er erhöhte seine kurz- und mittelfristigen Gewinn- und Umsatzschätzungen sowie das Kursziel der Aktie von 44 auf 47 Euro, will aber vom aktuellen Wachstum und den Margen angesichts des zyklischen Charakters der Windkraftbranche nicht zu sehr auf die langfristige Entwicklung schließen./ajx/mis/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,60 % und einem Kurs von 39,12 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -8,40 %/+60,31 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursrücksetzer trotz starker vorläufiger Q3-Zahlen und der auf 11,5–12,5 % erhöhten EBITDA-Margenprognose für 2026. Diskutiert werden daraus errechnete Q4-Margen von rund 14–16 %, Leerverkäufe als mögliche Kursbelastung sowie die geschlossene Kurslücke bei 33,50–34 € und die Hürde bei 37 €. Einzelne erwarten eine Erholung auf 50 €; zudem werden Analystenziele bis 60 € genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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