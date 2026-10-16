KI-Agenten wickeln 138 Millionen Krypto-Transaktionen ab

Damit zeichnet sich ein grundlegender Wandel ab, bei dem neben Menschen zunehmend auch selbstständig handelnde KI-Systeme Kryptowährungen für ihre Zahlungen nutzen.

KI-Agenten haben über das Zahlungsprotokoll x402 bereits mehr als 138 Millionen Krypto-Transaktionen auf der Blockchain Base abgewickelt. Das geht aus einem Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Chainalysis hervor. Mitte 2025 waren erst rund 1.500 Zahlungen registriert worden.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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87 Prozent aller Zahlungen liegen unter zehn Cent

Die einzelnen Transaktionen fallen dabei überwiegend äußerst gering aus. Mehr als 87 Prozent der untersuchten Zahlungen hatten einen Wert zwischen 0,0001 und 0,10 US-Dollar. Am häufigsten wurden Beträge zwischen einem und zehn Cent überwiesen.

Möglich macht das unter anderem das von Coinbase entwickelte Zahlungsprotokoll x402. Es erlaubt Softwareprogrammen, Dienstleistungen automatisch mit Kryptowährungen zu bezahlen, ohne dass jede Transaktion von einem Menschen bestätigt werden muss.

Entwickler können KI-Agenten dafür mit einem eigenen Budget ausstatten. Die Programme kaufen anschließend selbstständig Rechenleistung, aktuelle Internetdaten, Programmierwerkzeuge oder Leistungen anderer KI-Modelle.

Während klassische Kreditkartenzahlungen bei derart geringen Beträgen aufgrund der Gebühren häufig unwirtschaftlich sind, ermöglichen Stablecoins kostengünstige Mikrotransaktionen.

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USA dominieren den Markt für KI-Zahlungen

Die Vereinigten Staaten nehmen bei dieser Entwicklung eine führende Rolle ein. Laut Chainalysis entfielen 88,1 Prozent aller geografisch zuordenbaren x402-Zahlungen für die Nutzung von KI-Modellen auf US-amerikanische Wallets.

Auf China entfielen in diesem Bereich lediglich 0,1 Prozent. Allerdings dominierten chinesische Wallets bei Zahlungen für Sicherheitsprüfungen und die automatisierte Analyse von Programmcode.

Zudem werden KI-Agenten zunehmend gezielt für solche Zahlungen eingerichtet. Während zwischen der erstmaligen Finanzierung einer Wallet und ihrer ersten x402-Zahlung Ende 2025 im Median noch 73 Tage lagen, waren es im dritten Quartal 2026 nur noch 18 Minuten.

BlackRock sieht Wachstumspotenzial für Kryptowährungen

Auch Finanzriesen wie Visa, Mastercard und Stripe arbeiten bereits an Zahlungslösungen für KI-Agenten. Google hat ebenfalls ein eigenes Zahlungsprotokoll vorgestellt.

Der weltgrößte Vermögensverwalter BlackRock sieht darin einen möglichen Wachstumstreiber für Kryptowährungen. Laut Will Su, Leiter der Forschung für digitale Vermögenswerte, könnten KI-Agenten künftig rund um die Uhr eine erhebliche Nachfrage nach kleinen, automatisierten Zahlungen schaffen. Davon dürften insbesondere Stablecoins und kostengünstige Blockchain-Netzwerke profitieren.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



