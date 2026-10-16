KI-Hammer für Deutschland: Nvidia plant Millionen-Deal mit Bundesregierung

Die Vereinbarung soll auf dem Investitionsgipfel "Invest in Germany" in Berlin vorgestellt werden. Nvidia-Chef Jensen Huang wird am Montag in der Hauptstadt erwartet und soll dort auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz zusammentreffen. Neben Nvidia sollen sich rund ein Dutzend deutsche Unternehmen beteiligen, darunter Siemens, Audi und das KI-Unternehmen Black Forest Labs.

Der amerikanische KI-Chipriese Nvidia steht vor einer weitreichenden Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Bereits in der kommenden Woche soll ein umfassendes Kooperationsabkommen unterzeichnet werden, um künstliche Intelligenz in der deutschen Industrie schneller einzusetzen. Das berichtet Reuters am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Nach Informationen des Handelsblatts sind Investitionen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro geplant.

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Roboter und autonome Fahrzeuge im Mittelpunkt

Im Zentrum der geplanten Kooperation steht die sogenannte Physical AI. Dabei handelt es sich um künstliche Intelligenz, die nicht nur Texte oder Bilder verarbeitet, sondern mit der physischen Welt interagiert. Die Technologie soll beispielsweise Industrieroboter trainieren, autonome Fahrzeuge steuern und komplexe Produktionsabläufe optimieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle speziell für industrielle Anwendungen. Anders als klassische Sprachmodelle sollen diese stärker auf technische Daten, Produktionsprozesse und die Anforderungen von Industrieunternehmen zugeschnitten sein.

Die Zusammenarbeit soll auf dem deutschen Forschungsprojekt SOOFI aufbauen. Die Abkürzung steht für "Sovereign Open Source Foundation Models". Das im vergangenen Jahr gestartete Vorhaben verbindet Forschungseinrichtungen, Universitäten und KI-Unternehmen mit dem Ziel, leistungsfähige und möglichst unabhängig nutzbare KI-Modelle zu entwickeln. Bislang wurde das Projekt mit 20 Millionen Euro aus dem Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

Nvidia baut seine Stellung in Deutschland aus

Der geplante Pakt ist nicht die erste große KI-Initiative von Nvidia in Deutschland. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom hat der US-Konzern bereits eine industrielle KI-Cloud in München aufgebaut. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro wurde im Februar 2026 offiziell in Betrieb genommen. Die Infrastruktur verfügt über rund 10.000 Nvidia-Grafikprozessoren und soll die deutsche KI-Rechenkapazität erheblich erweitern. Zu den Technologiepartnern gehören neben der Telekom auch SAP und Siemens. Unternehmen können die Rechenleistung unter anderem für digitale Zwillinge, industrielle Simulationen und automatisierte Produktionsprozesse nutzen.

Mit der neuen Initiative könnte Nvidia seine Rolle als zentraler Technologielieferant für die europäische Industrie weiter ausbauen. Während das Unternehmen bislang vor allem vom gigantischen Ausbau der KI-Rechenzentren amerikanischer Technologiekonzerne profitiert, eröffnet die Automatisierung von Fabriken einen zusätzlichen Wachstumsmarkt.

Was bedeutet der Deal für die Aktien?

Für die Nvidia-Aktie wäre die Kooperation vor allem strategisch interessant. Der Konzern könnte nicht nur zusätzliche Grafikprozessoren verkaufen, sondern auch seine Softwareplattformen und KI-Entwicklungswerkzeuge stärker in der Industrie etablieren. Auch Siemens könnte von dem Vorhaben profitieren. Der Münchner Industriekonzern arbeitet bereits mit Nvidia an digitalen Zwillingen und KI-gestützten Produktionslösungen. Die neue Initiative könnte die Verbreitung dieser Technologien beschleunigen.

Die Deutsche Telekom wiederum könnte durch eine steigende Nachfrage nach ihrer industriellen KI-Cloud profitieren. Für SAP ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, KI-Anwendungen mit bestehenden Unternehmensprozessen zu verbinden. Wie hoch die einzelnen Investitionsbeiträge ausfallen und welche konkreten Aufträge daraus entstehen, ist bislang allerdings offen. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend werden, welche finanziellen Details Nvidia und die Bundesregierung in der kommenden Woche bekannt geben.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion