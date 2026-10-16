🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Nvidia-Chef trifft Merz

    1413 Aufrufe 1413 0 Kommentare 0 Kommentare

    KI-Hammer für Deutschland: Nvidia plant Millionen-Deal mit Bundesregierung

    Nvidia plant mit der Bundesregierung einen milliardenschweren KI-Ausbau. Siemens, Audi und weitere Konzerne könnten von der Zusammenarbeit profitieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Nvidia-Chef trifft Merz - KI-Hammer für Deutschland: Nvidia plant Millionen-Deal mit Bundesregierung
    Foto:

    Der amerikanische KI-Chipriese Nvidia steht vor einer weitreichenden Zusammenarbeit mit der Bundesregierung. Bereits in der kommenden Woche soll ein umfassendes Kooperationsabkommen unterzeichnet werden, um künstliche Intelligenz in der deutschen Industrie schneller einzusetzen. Das berichtet Reuters am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Nach Informationen des Handelsblatts sind Investitionen in Höhe von mehreren Hundert Millionen Euro geplant.

    Die Vereinbarung soll auf dem Investitionsgipfel "Invest in Germany" in Berlin vorgestellt werden. Nvidia-Chef Jensen Huang wird am Montag in der Hauptstadt erwartet und soll dort auch mit Bundeskanzler Friedrich Merz zusammentreffen. Neben Nvidia sollen sich rund ein Dutzend deutsche Unternehmen beteiligen, darunter Siemens, Audi und das KI-Unternehmen Black Forest Labs.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Long
    24,05€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    27,60€
    Basispreis
    1,76
    Ask
    × 13,85
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Depot eröffnen und iPhone gewinnenSMARTBROKER+ verlost fünf Apple iPhone Duos unter allen, die bis zum 13. November ein Depot eröffnen. → Jetzt Lose gewinnen

     

    Roboter und autonome Fahrzeuge im Mittelpunkt

    Im Zentrum der geplanten Kooperation steht die sogenannte Physical AI. Dabei handelt es sich um künstliche Intelligenz, die nicht nur Texte oder Bilder verarbeitet, sondern mit der physischen Welt interagiert. Die Technologie soll beispielsweise Industrieroboter trainieren, autonome Fahrzeuge steuern und komplexe Produktionsabläufe optimieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Entwicklung leistungsfähiger KI-Modelle speziell für industrielle Anwendungen. Anders als klassische Sprachmodelle sollen diese stärker auf technische Daten, Produktionsprozesse und die Anforderungen von Industrieunternehmen zugeschnitten sein.

    Die Zusammenarbeit soll auf dem deutschen Forschungsprojekt SOOFI aufbauen. Die Abkürzung steht für "Sovereign Open Source Foundation Models". Das im vergangenen Jahr gestartete Vorhaben verbindet Forschungseinrichtungen, Universitäten und KI-Unternehmen mit dem Ziel, leistungsfähige und möglichst unabhängig nutzbare KI-Modelle zu entwickeln. Bislang wurde das Projekt mit 20 Millionen Euro aus dem Bundeswirtschaftsministerium gefördert.

    Nvidia baut seine Stellung in Deutschland aus

    Der geplante Pakt ist nicht die erste große KI-Initiative von Nvidia in Deutschland. Gemeinsam mit der Deutschen Telekom hat der US-Konzern bereits eine industrielle KI-Cloud in München aufgebaut. Das Projekt mit einem Investitionsvolumen von rund einer Milliarde Euro wurde im Februar 2026 offiziell in Betrieb genommen. Die Infrastruktur verfügt über rund 10.000 Nvidia-Grafikprozessoren und soll die deutsche KI-Rechenkapazität erheblich erweitern. Zu den Technologiepartnern gehören neben der Telekom auch SAP und Siemens. Unternehmen können die Rechenleistung unter anderem für digitale Zwillinge, industrielle Simulationen und automatisierte Produktionsprozesse nutzen.

    Mit der neuen Initiative könnte Nvidia seine Rolle als zentraler Technologielieferant für die europäische Industrie weiter ausbauen. Während das Unternehmen bislang vor allem vom gigantischen Ausbau der KI-Rechenzentren amerikanischer Technologiekonzerne profitiert, eröffnet die Automatisierung von Fabriken einen zusätzlichen Wachstumsmarkt.

    Was bedeutet der Deal für die Aktien?

    Für die Nvidia-Aktie wäre die Kooperation vor allem strategisch interessant. Der Konzern könnte nicht nur zusätzliche Grafikprozessoren verkaufen, sondern auch seine Softwareplattformen und KI-Entwicklungswerkzeuge stärker in der Industrie etablieren. Auch Siemens könnte von dem Vorhaben profitieren. Der Münchner Industriekonzern arbeitet bereits mit Nvidia an digitalen Zwillingen und KI-gestützten Produktionslösungen. Die neue Initiative könnte die Verbreitung dieser Technologien beschleunigen.

    Die Deutsche Telekom wiederum könnte durch eine steigende Nachfrage nach ihrer industriellen KI-Cloud profitieren. Für SAP ergeben sich zusätzliche Möglichkeiten, KI-Anwendungen mit bestehenden Unternehmensprozessen zu verbinden. Wie hoch die einzelnen Investitionsbeiträge ausfallen und welche konkreten Aufträge daraus entstehen, ist bislang allerdings offen. Für Anleger dürfte deshalb entscheidend werden, welche finanziellen Details Nvidia und die Bundesregierung in der kommenden Woche bekannt geben.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Nvidia-Chef trifft Merz KI-Hammer für Deutschland: Nvidia plant Millionen-Deal mit Bundesregierung Nvidia plant mit der Bundesregierung einen milliardenschweren KI-Ausbau. Siemens, Audi und weitere Konzerne könnten von der Zusammenarbeit profitieren.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     