Travelers Companies Aktie weiter abwärts - 16.10.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Travelers Companies Aktie. Mit einer Performance von -4,64 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Travelers Companies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,18 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,64 % im Minus. Wie sollten sich bestehende Aktionäre jetzt verhalten?

Travelers Companies ist ein führender US-Schaden-/Unfallversicherer mit Fokus auf Privat-, Gewerbe- und Spezialversicherungen (u.a. Kfz, Haus, Haftpflicht, Industrie-Risiken). Starke Position im US-Markt, besonders im Commercial-Bereich. Wichtige Wettbewerber: Chubb, AIG, Allstate, Progressive. Stärken: Underwriting-Disziplin, datengetriebene Tarifierung, stabile Combined Ratios, konservative Kapitalanlage.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Travelers Companies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +12,64 %.

Allein seit letzter Woche ist die Travelers Companies Aktie damit um -2,01 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +31,28 % gewonnen.

Zum Vergleich: Der US 30 notiert heute lediglich +0,01 % im Plus-Minus-Bereich. Travelers Companies entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

Travelers Companies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,01 % 1 Monat -1,16 % 3 Monate +12,64 % 1 Jahr +40,26 %

Informationen zur Travelers Companies Aktie

Stand: 16.10.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 209 Mio. Travelers Companies Aktien. Damit ist das Unternehmen 70,08 Mrd.EUR € wert.

The Travelers Companies, Inc. today reported net income of $1.917 billion, or $9.04 per diluted share, for the quarter ended September 30, 2026, compared to $1.888 billion, or $8.24 per diluted share, in the prior year quarter. Core income in the …

So schlagen sich die Wettbewerber von Travelers Companies

Allstate, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,51 %. Progressive notiert im Minus, mit -0,84 %. American International Group notiert im Minus, mit -0,77 %.

Die Aktie von Travelers Companies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 26,63 %. Über 5 Jahre lag sie bei 19,30 %, über 10 Jahre bei 12,03 %.

Travelers Companies Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob die Travelers Companies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Travelers Companies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.