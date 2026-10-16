Börsen Update
Börsen Update Europa - 16.10. - TecDAX stark +1,39 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:12) bei 25.595,08 PKT und steigt um +0,39 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,48 %, BMW +3,37 %, Mercedes-Benz Group +3,05 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,17 %, Bayer -1,17 %, Münchener Rück -0,84 %
Der MDAX steht bei 30.730,83 PKT und gewinnt bisher +1,24 %.
Top-Werte: HENSOLDT +6,22 %, AUTO1 Group +5,39 %, Nordex +4,62 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,54 %, SUESS MicroTec -1,57 %, flatexDEGIRO -1,51 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:45) bei 4.043,94 PKT und steigt um +1,39 %.
Top-Werte: Verbio +12,67 %, OHB +11,61 %, HENSOLDT +6,22 %
Flop-Werte: AIXTRON -4,54 %, SUESS MicroTec -1,57 %, Elmos Semiconductor -1,39 %
Der Eurozone 50 steht aktuell (13:59:43) bei 6.200,30 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,48 %, BMW +3,37 %, Mercedes-Benz Group +3,05 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -1,17 %, Bayer -1,17 %, ENGIE -0,96 %
Der AT 20 bewegt sich bei 6.545,99 PKT und steigt um +0,58 %.
Top-Werte: Palfinger +3,39 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,37 %, PORR +1,54 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,86 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,54 %
Der CH 20 steht aktuell (13:59:55) bei 14.321,15 PKT und fällt um -0,03 %.
Top-Werte: Nestle +1,49 %, Partners Group Holding +1,45 %, Galderma Group +1,36 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -1,03 %, Lonza Group -0,87 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.291,18 PKT und steigt um +1,01 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,78 %, Sandvik +1,45 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +1,25 %
Flop-Werte: Telefon L.M.Ericsson (B) -2,09 %, AstraZeneca -0,54 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:20) bei 6.630,00 PKT und steigt um +1,38 %.
Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +3,83 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,50 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +1,14 %
Flop-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,89 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,42 %, Coca-Cola HBC -1,15 %
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