Bitcoin im Plus: Ethereum legt vor dem Wochenende stärker zu - 16.10.26

Der Bitcoin-Kurs liegt kurz vor dem Wochenende im Plus. In den letzten 24 Stunden gewann der Bitcoin +0,49 %. Im Hoch notierte BTC/USD bei 82.830,11USD. Weitere wichtige Kryptowährungen wie Ethereum gewannen +1,43 %, Ripple (XRP/USD) änderte sich um +0,85 %, Solana SOL/USD änderte sich um +1,07 %. Innerhalb der letzten 7 Tage änderte sich BTC/USD um -0,29 %, ETH/USD um -6,65 %, SOL/USD um -2,89 % und Ripple (XRP/USD) änderte sich um -4,14 %.