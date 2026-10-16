LPKF Laser & Electronics Aktie schwach im Handel - 16.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die LPKF Laser & Electronics Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,21 % im Minus. Es bleibt ungemütlich für LPKF Laser & Electronics: Nach einem Rückgang von -3,11 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,21 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei LPKF Laser & Electronics, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -28,40 % Verlust nach sich zog.

Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um -14,79 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,98 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +114,54 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,79 % 1 Monat +2,98 % 3 Monate -28,40 % 1 Jahr +72,86 %

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Stand: 16.10.2026, 14:11 Uhr

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 295,18 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Applied Materials, KLA Corporation und Co.

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,69 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,63 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,96 %.

Die Aktie von LPKF Laser & Electronics erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 20,86 %. Über 5 Jahre lag sie bei -9,60 %, über 10 Jahre bei 1,87 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.