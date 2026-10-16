Aktien New York Ausblick
Anleger vorsichtig trotz nachlassender KI-Sorgen
- Anleger bleiben wegen KI-Kosten vorerst vorsichtig
- Warshs Rede dämpft Zinssorgen und stützt KI-Aktien
- Tesla-Aktie legt nach Flug-Roadster-Präsentation zu
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt bleibt die Stimmung nach den jüngst hochgekochten Ängsten über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne am Freitag erst einmal verhalten. Die Sorgen hatten vor allem den techwertelastigen Nasdaq 100 belastet. Am Donnerstag war dem Index im Verlauf zwar eine Wende gelungen, dennoch hatte er mit einem kleinen Minus geschlossen.
Der Broker IG taxiert den Nasdaq 100 am Freitag nun rund eineinhalb Stunden vor dem Auftakt auf 29.865 Punkte und damit 0,2 Prozent unter seinem Vortagesschluss. Den US-Leitindex Dow Jones Industrial berechnete IG prozentual kaum verändert auf 52.180 Punkte. Im Dow sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, weshalb er sich bereits zuletzt besser gehalten hatte.
Für ein wenig Entspannung hatte am Vortag gesorgt, dass der Vorstandsvorsitzende des für seine KI-Chips bekannten Konzerns Nvidia Bedenken hinsichtlich des zur Wochenmitte in die Schlagzeilen geratenen Unternehmens CoreWeave zurückwies. Jensen Huang sagte, er glaube nicht, dass der tief mit Nvidia verflochtene Anbieter von KI-Cloud-Computing-Diensten eine Finanzspritze von seinem Unternehmen benötigen werde.
Verunsichert hatte die Anleger im Wochenverlauf auch eine überraschend hohe Inflation in den USA. Diese hatte Bedenken genährt, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins bereits im Oktober ein weiteres Mal anheben und somit Finanzierungen für Konsumenten, Unternehmen und den Staat verteuern könnte.
Dass sich der Chef der US-Notenbank Fed, Kevin Warsh, nun in einer Rede aber nicht spezifisch zur Geldpolitik äußerte, ließ die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung noch im Oktober aus Marktsicht wieder deutlich sinken. Zum Thema Künstliche Intelligenz sagte Warsh, dass Investitionen in diesen Bereich die US-Wirtschaft stark unterstützten.
"Kevin Warsh gibt den Börsen den Optimismus zurück", sagte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Kommentare zur Künstlichen Intelligenz ließen die KI-Sorgen der Anleger zumindest temporär schwinden.
Für Sören Hettler von der DZ Bank ist die jüngste Korrektur bei Halbleiter- und einigen KI-Aktien denn auch lediglich eine selektive Neubewertung durch Investoren. Eine breite Abkehr vom KI-Thema sieht er nicht. "Unter Druck stehen vor allem hoch bewertete und stark fremdfinanzierte Teile des KI-Ökosystems. Unternehmen mit hoher Profitabilität, auch aus anderen Geschäftsbereichen, und starken Cashflows sind dagegen deutlich weniger anfällig für steigende Finanzierungskosten." Der nächste Härtetest sei nun die laufende Berichtssaison zum dritten Quartal.
Mit Blick auf die Unternehmen stieg im vorbörslichen Handel der Kurs der Tesla -Aktien um 3,2 Prozent. Der Elektroautobauer stellte nach einiger Verzögerung endlich einen Sportwagen vor, der dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen kann. Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner Kaltgas-Triebwerke unter anderem mit einer Seitenrolle über geparkte andere Modelle des Elektroauto-Herstellers. Der Sportwagen werde 2028 in die Produktion gehen, sagte Tesla-Chef Elon Musk.
Musk führt neben Tesla auch die Raumfahrtfirma SpaceX, die entsprechend viel mit Düsenantrieben zu tun hat. Schon seit einiger Zeit wird spekuliert, dass er die beiden Unternehmen unter einem Dach zusammenbringen will. Für die SpaceX-Aktien zeichnete sich ein gut ein Prozent höherer Auftakt ab.
Der US-Schadenversicherer Travelers steigerte trotz stagnierender Einnahmen und höherer Katastrophenschäden seinen Gewinn im Sommer leicht. Das Unternehmen hatte mehr Rückstellungen für frühere Schäden aufgelöste, wodurch der Überschuss im Jahresvergleich um zwei Prozent stieg. Dennoch verlor die Travelers-Aktie im vorbörslichen US-Handel mehr als fünf Prozent.
Der Finanzdienstleister Wise blieb im abgelaufenen dritten Quartal indes mit dem grenzübergreifenden Transaktionsvolumen hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie verlor vorbörslich rund zweieinhalb Prozent.
Den Aktien des Telekommunikations- und Satellitenunternehmens Echostar gab eine "Overweight"-Empfehlung der Bank JPMorgan Auftrieb. Das Papier gewann 1,7 Prozent./mis/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 193,2 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 14:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 360,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 300,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +56,56 %/+108,75 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US 30 - CG3AA2 - US2605661048
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Ich habe mal in 4 Reits Ankerpositionen eröffnet.
Damit es nicht allzu ruhig hier wird:
United Health Group Aktie....WKN: 869561...... ISIN: US91324P1021
Hintergrund, Onvista: https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/UnitedHealth-Group-Aktie-US91324P1021
Divi mit 2, 4 %Rendite = 6,85 US
UnitedHealth hebt Gewinnprognose für 2026 an, da der operative Quartalsgewinn um 52 % gestiegen ist
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-raises-2026-earnings-outlook-135200100.html
UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH, XETRA:UNH), der US-amerikanische Gesundheitskonzern, hob seine Gewinnprognose für 2026 an, nachdem der operative Gewinn im dritten Quartal um 52 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen war, was auf niedrigere medizinische Kosten und eine verbesserte operative Leistung zurückzuführen war.
Das Unternehmen erwartet nun für 2026 einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 US-Dollar je Aktie, gegenüber 18,15 US-Dollar im Jahr 2025, nachdem die Ergebnisse die Leistung des Vorjahres übertroffen haben.
Der Umsatz sank in den drei Monaten bis September um 0,4 % auf 112,7 Milliarden US-Dollar, während der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 4,1 Milliarden US-Dollar stieg.
Der bereinigte Gewinn erreichte 4,69 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 2,92 US-Dollar im dritten Quartal 2025, während der ausgewiesene Gewinn von 2,59 US-Dollar auf 4,56 US-Dollar stieg.
Die medizinische Versorgungsquote, die die medizinischen Kosten als Anteil der Prämieneinnahmen misst, verbesserte sich von 89,9 % auf 88,4 %, was zum Teil auf ein Kostenmanagement im Gesundheitswesen, eine disziplinierte Preisgestaltung und eine positive Rückstellungsanpassung in Höhe von 610 Millionen Dollar zurückzuführen ist.
Die operative Kostenquote sank ebenfalls von 13,5 % auf 12,8 %, was Effizienzgewinne sowie kontinuierliche Investitionen in Technologie, administrative Prozesse und Patientendienstleistungen widerspiegelt.
UnitedHealthcare erwirtschaftete einen Umsatz von 86,3 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar, während Optum einen Umsatz von 66,9 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 3,7 Milliarden US-Dollar erzielte.
Bei Optum Health blieb das Bild uneinheitlich: Der Umsatz sank um 10 % auf 22,9 Milliarden US-Dollar, da das Unternehmen in Märkten, in denen seine wertorientierten Versorgungsaktivitäten nicht ausreichend groß waren, weniger Patienten betreute.
Allerdings stieg der operative Gewinn von Optum Health von 41 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 735 Millionen US-Dollar, was auf eine strengere operative Disziplin und ein besseres Kostenmanagement im Gesundheitswesen zurückzuführen ist.
UnitedHealth erwirtschaftete im Quartal einen operativen Cashflow von 5,1 Milliarden US-Dollar, während die Verschuldungsquote Ende September bei 41,7 % lag.
Die Gruppe kaufte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 6,2 Milliarden Dollar, da sich das Management auf operative Reformen und die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum konzentrierte.
Was UnitedHealth Group (UNH) in ihrer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals sagte
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-group-unh-said-q3-150258307.html
Sehr intensiv zum Lesen, bitte selbst aufrufen, Danke,
Überschriften: Das Management strebt Wachstum ab 2027 an.
Die Ergebnisse von Medicare und Medicaid verbessern sich
Die kommerziellen Kosten bleiben hoch.
Optum setzt auf wertorientierte Versorgung, Apotheken und KI
Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
|
|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.