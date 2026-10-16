JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die jüngste Stellungnahme des Rückversicherers zur Marktlage sei defensiv gehalten und betone, dass die langfristigen Risiken zunähmen, obwohl die Schadenentwicklung in jüngster Zeit verhalten gewesen sei, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stimme zu, dass traditionelle Rückversicherer einen Mehrwert bieten, doch angesichts der historischen Entwicklung sei er nicht davon überzeugt, dass dies ausreichen wird, um den Preisverfall aufzuhalten./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 540,6EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 550

Kursziel alt: 550

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00 € , was eine Steigerung von +1,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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