JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re auf "Hold" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Die jüngste Stellungnahme des Rückversicherers zur Marktlage sei defensiv gehalten und betone, dass die langfristigen Risiken zunähmen, obwohl die Schadenentwicklung in jüngster Zeit verhalten gewesen sei, schrieb Philip Kett in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er stimme zu, dass traditionelle Rückversicherer einen Mehrwert bieten, doch angesichts der historischen Entwicklung sei er nicht davon überzeugt, dass dies ausreichen wird, um den Preisverfall aufzuhalten./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 06:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,73 % und einem Kurs von 540,6EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 550
Kursziel alt: 550
Währung: EUR
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