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Netflix - Aktie verliert deutlich - 16.10.2026
Die Netflix Aktie notiert am 16.10.2026 mit -3,70 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Netflix ist ein globaler Streaminganbieter für Filme, Serien und Dokus, ergänzt um Mobile-Games. Kernprodukt ist das Abo-Streaming mit Eigenproduktionen (Netflix Originals). Marktführer im Subscription-Streaming, aber wachsender Wettbewerb durch Disney+, Amazon Prime Video, Max, Apple TV+. USP: starke Markenbekanntheit, Daten-getriebene Inhalte, globale Reichweite und breite Content-Bibliothek.
Netflix Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026
Die Anleger von Netflix müssen heute einen Kursrückgang von -3,70 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 62,25€. Es bleibt ungemütlich für Netflix: Nach einem Rückgang von -2,94 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -3,70 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?
Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Netflix Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -3,52 % hinzunehmen.
Auf Wochensicht hat die Netflix Aktie damit -2,55 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,65 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Netflix auf -21,72 %.
Zum Vergleich: Der US 500 notiert heute lediglich +0,15 % im Plus-Minus-Bereich. Netflix entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.
Netflix Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,55 %
|1 Monat
|-7,65 %
|3 Monate
|-3,52 %
|1 Jahr
|-40,27 %
Informationen zur Netflix Aktie
Es gibt 4 Mrd. Netflix Aktien. Damit ist das Unternehmen 259,62 Mrd.EUR € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,37 %. Apple notiert im Plus, mit +1,61 %. Walt Disney notiert im Minus, mit -0,36 %.
Die Aktie von Netflix erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 23,44 %. Über 5 Jahre lag sie bei 3,23 %, über 10 Jahre bei 19,37 %.
Netflix Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob die Netflix Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Netflix Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.